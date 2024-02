Placki kukurydziane: Idealne dla wegan

Placki kukurydziane są banalne w przygotowaniu, więc raczej nie ma problemu, by wyszły idealne. Sekretem tego rarytasu jest kukurydza w puszce wraz z zalewą. Receptura nie wymaga dodatku jajek, co z całą pewnością ucieszy wegan i wegetarian. Placki kukurydziane mogą być podawane na wiele sposobów, a przepis modyfikowany tak, aby dopasować go do swoich kulinarnych gustów. Jedno jest pewne: to pewniak wtedy, kiedy wena do gotowania się wyczerpała, a równocześnie nie mamy ochoty na tracenie zbędnego czasu w kuchni.

Placki kukurydziane: składniki

Puszka kukurydzy konserwowej

Mąka pszenna (7 łyżek)

Proszek do pieczenia (łyżeczka)

Cebula

Sos sojowy

Sól

Pieprz

Sposób przygotowania:

Kukurydzę wraz z zalewą przekładamy do miski, następnie dodajemy mąkę, pokrojoną w drobną kostkę cebulę, sos sojowy, sól i pieprz. Całość mieszamy tak, aby konsystencja ciasta na placki była zwarta. Następnie placki smażymy na rozgrzanej patelni z olejem: łyżką nakładamy masę, formujemy placki i trzymamy do momentu zarumienienia, a następnie obracamy. Gotowe placki umieszczamy na talerzu wyłożonym ręcznikiem papierowym. Z czym podawać placki kukurydziane? Można serwować je z kleksem gęstej śmietany, keczupem albo majonezem.

Wariacje na temat placków kukurydzianych

Zdjęcie Kukurydza nie musi być wyłącznie składnikiem sałatek. Można przygotować z nich placki / 123RF/PICSEL

Apetyt rośnie w miarę jedzenie: to prawda stara jak świat. Jeśli faktycznie placki kukurydziane nam posmakowały i mamy ochotę na więcej, to można przepis dowolnie modyfikować. Co jest polecane, aby wzbogacić danie? Można dodać ulubione przyprawy, ale najlepiej nadać im nieco pikantniejszego charakteru, więc do masy można dodać sproszkowane curry, paprykę ostrą lub wędzoną, imbir oraz kumin. Przyprawy można również zastąpić pastą curry lub innym gęstym sosem.

Jeśli szukamy urozmaicenia kolorystycznego, to można placki kukurydziane wzbogacić np. czerwoną fasolą z puszki, papryką słodką, pietruszką, szczypiorem albo kolendrą.

