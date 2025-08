Stworzenie tego określenia przypisuje się Krzysztofowi Kolumbowi, który miał zachwycić się delikatnością i aromatem papai podczas jednej ze swoich wypraw. Dodatkowo jego lekkostrawność i pozytywny wpływ na układ trawienny przyczyniły się do postrzegania go jako daru natury, daru od niebios, stąd anielskość w nazwie.

Patrząc na papaję jednak z ziemskiej perspektywy, to jest to duży, gruszkowaty owoc o długości nawet do 30 cm. Niedojrzały owoc ma skórkę w odcieniu zielonym, która z czasem staje się żółta, pomarańczowa lub różowawa. Wewnątrz znajduje się miękki, soczysty miąższ, zazwyczaj w kolorze pomarańczy lub łososia, a sam środek owocu wypełniają liczne małe, czarne nasiona o ostrym, pieprznym smaku. One także są jadalne, choć rzadziej spożywane.