Z jednej strony jest to dobra wiadomość dla seniorów, którzy dzięki tym podwyżkom mogą liczyć na wyższe świadczenia, co stanowi ulgę w dobie rosnących kosztów życia. Niestety, brak równoczesnej zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku spowoduje, że coraz więcej seniorów straci możliwość korzystania ze zwolnienia z PIT dla emerytur do 2500 zł brutto miesięcznie, wprowadzonego w 2022 roku.

Przekroczenie tego progu będzie oznaczało obowiązek odprowadzenia podatku, co wpłynie na rzeczywistą wartość wypłat. Dla wielu seniorów, których emerytury wzrosną w wyniku waloryzacji, oznacza to potencjalnie mniejsze korzyści, niż mogliby oczekiwać - PIT zmniejszy ich dodatkowy dochód, niwelując pozytywny efekt podwyżek świadczeń.

Jak podaje portal Money.pl, rząd i eksperci finansowi tłumaczą, że jednorazowe zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, które zwolniłoby z PIT osoby o emeryturach do 5 tys. zł brutto, jest w obecnej sytuacji finansowej niemożliwe. Taki ruch wymagałby bowiem wydatków rzędu 40-50 miliardów złotych rocznie, co przy unijnym nadzorze nad deficytem budżetowym Polski oraz bieżących wyzwaniach fiskalnych nie jest możliwe do zrealizowania.