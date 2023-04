Niektóre gatunki i odmiany zaczynają kwitnąć wczesną wiosną, i o ile na zewnątrz nie ma przymrozków, pierwsze pąki możemy zauważyć już w marcu. W tym miesiącu zaczynają kwitnąć wierzby, a także leszczyny. Na przełomie marca i kwietnia, gdy temperatura powietrza wzrasta, możemy zaobserwować pierwsze kwiaty na krzewach forsycji czy też magnolii gwiaździstej. Jednakże to kwiecień i maj są miesiącami, w których kwitnie największa ilość krzewów ozdobnych. Oto najpiękniejsze z nich:

Forsycja

W Polsce spotykane są zazwyczaj trzy odmiany:

forsycja zwisła,

forsycja koreańska,

forsycja pośrednia.

Najwyższym gatunkiem ozdobnym jest forsycja zwisła. Osiąga ona nawet 3 metry wysokości. Jak sama nazwa wskazuje, jej gałęzie są wiszące i często sięgają aż do samej ziemi. Kwiaty tej odmiany mają intensywnie żółty kolor i pięknie prezentują się w wiosennym ogrodzie. Forsycja pośrednia osiąga od 2 do 3 metrów i prawdopodobnie jest to najczęściej uprawiana odmiana w Polsce. Odpowiednio przycięta może posłużyć jako żywopłot. Jej kwiaty również mają żółtą i intensywną barwę. Z kolei forsycja koreańska jest nieco mniejsza (1,5-2 metrów) i kwitnie na kolor bursztynowy. Dodatkowo jest odporna na niskie temperatury oraz jest łatwa w uprawie.

Niektóre odmiany forsycji zaczynają kwitnąć jeszcze w marcu, jednak dla większości z nich okres wypuszczania kwiatów przypada na początku kwietnia. Zazwyczaj możemy podziwiać je na krzewie aż do maja. Forsycję najlepiej posadzić do gruntu wczesną wiosną lub późną jesienią. W uprawie jest mało wymagająca, lecz najbardziej lubi słoneczne stanowisko oraz żyzną i umiarkowanie wilgotną glebę.

Zdjęcie Forsycja nie ma dużych wymagań, jednak aby prawidłowo się rozwijała, konieczne jest zapewnienie jej odpowiednich warunków / 123RF/PICSEL

Krzewuszka cudowna

To krzew pochodzący ze wschodniej Azji, a dokładniej z terenów Japonii, Korei oraz Chin. Może osiągnąć nawet 3 metry wysokości. Jej długie gałęzie delikatnie zwieszają się i pokryte są piłkowatymi liśćmi, które w zależności od odmiany mogą występować w różnych kolorach. Krzewuszka ma piękne, duże, dzwonkowate kwiaty o intensywnie różowym kolorze. Charakteryzuje się bujnym kwitnieniem, a w sprzyjających warunkach krzewuszka może zakwitnąć ponownie jesienią.

Ma nieduże wymagania i jest prosta w uprawie. Słoneczne oraz półcieniste stanowisko, a także żyzna i wilgotna gleba o kwaśnym odczynie zapewnią jej prawidłowe warunki do zdrowego wzrostu. Niestety nie jest ona odporna na mróz, dlatego zimą warto ją okrywać.

Zdjęcie Krzewuszka bardzo szybko rośnie i bujnie kwitnie / 123RF/PICSEL

Magnolia

Ma ona bardzo wiele gatunków i odmian. Występują wśród nich zarówno magnolie o pokroju drzewa, jak i krzewu. Do najpopularniejszych w Polsce należą m.in.:

magnolia pośrednia,

magnolia gwiaździsta,

magnolia japońska,

magnolia betty.

Magnolie w formie krzewów są idealne do przydomowych ogródków. Wiosną obsypują swoje gałęzie kwiatami w spektakularny sposób. Charakterystyczne duże kwiaty występują w różnych kolorach — od bieli przez najróżniejsze odcienie różu, aż po intensywną czerwień. Ogrodnicy uwielbiają magnolie również z uwagi na ich zapach. Większość magnolii kwitnie od kwietnia do maja, jednak niektóre odmiany zakwitają nieco wcześniej, czyli w marcu, a także później — w czerwcu.

Roślina potrzebuje ciepłego i słonecznego stanowiska. Gleba powinna być wilgotna i żyzna o lekko kwaśnym odczynie. Magnolie są roślinami wrażliwymi. Większość odmian źle znosi mróz, a ich korzenie są kruche i podatne na uszkodzenia. Z tego powodu zimą powinniśmy zabezpieczyć roślinę przed niską temperaturą, a także musimy pamiętać, że przesadzanie starszej rośliny jest ryzykowne.

Zdjęcie Magnolie kwitną od marca do czerwca, w zależności od odmiany / 123RF/PICSEL

Kalina koralowa

To krzew, który zdobi ogród przez cały rok. Wiosną możemy podziwiać na niej różnorodne i delikatne kwiaty, natomiast jesienią i zimą zdobią ją czerwone korale. Roślina charakteryzuje się szybkim wzrostem — nawet do 40 centymetrów rocznie.

Kalina koralowa ma różne odmiany:

Harvest Gold,

Pink Sensation,

Roseum.

Ta ostatnia jest szczególnie wyjątkowa i zachwyci niejednego miłośnika ogrodnictwa. Jej charakterystyczne białe kwiatostany tworzą okrągłe formy przypominające śnieżne kule. Roseum kwitnie w maju i czerwcu, jednak jej kwiaty są niepłodne, a roślina nigdy nie zawiązuje owoców. Krzew może osiągnąć nawet do 4 metrów wysokości.

Kaliny, aby pięknie kwitły, powinny być sadzone w słonecznych miejscach. Ziemia musi być żyzna i wilgotna, ale jednocześnie dobrze przepuszczalna. Warto nawozić ją kompostem. W okresie suszy powinny być intensywnie nawadniane. Mimo że nie wszystkie odmiany są odporne na szkodniki, kalina Roseum wykazuje małą podatność na ich ataki. Dodatkowo jest odporna na choroby oraz mrozy.

Zdjęcie Jedną z najpiękniejszych odmian kaliny koralowej jest Roseum /123RF/PICSEL

Lilak pospolity

Roślina nazywana potocznie bzem lub bzem lilakiem to dla wielu symbol rozkwitającej wiosny. W Polsce cieszy się ogromną popularnością, lecz w rzeczywistości pochodzi z południowo-wschodniej Europy, a u nas pojawiła się dopiero w XVI wieku. Ten wolno rosnący krzew może osiągać nawet do 10 metrów wysokości. Należy go sadzić na wiosnę lub jesienią.

Jego kwiaty prezentują się w okazałych kwiatostanach. Złożone są z licznych i niewielkich kwiatków o fioletowej lub białej barwie. Jego gałązki doskonale wyglądają w wazonie, a wonne kwiaty rozpylają w domu odurzający zapach, który zwiastuje nadchodzące lato.

Lilak jest całkowicie mrozoodporny. Najlepiej rośnie na glebach żyznych, wilgotnych i zasobnych w wapń. Jego stanowisko powinno być słoneczne, jednak lilak może również rosnąć w półcieniu. Przekwitłe kwiatostany warto obcinać, w celu pobudzenia przyszłorocznego kwitnienia.