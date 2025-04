Już pojawiły się na straganach. Polskie nowalijki rozpoznasz w ten sposób

Nowalijki to pierwsze wiosenne warzywa uprawiane w kontrolowanych warunkach szklarniowych. Do tej grupy zalicza się m.in. sałatę, pomidory, rzodkiewki, ogórki, młodą marchew, szczypiorek, cebulkę dymkę, natkę pietruszki czy rzeżuchę. W sklepach zaczynają być dostępne zwykle w marcu i kwietniu.

Wczesnowiosenne warzywa rosną w podłożu stanowiącym mieszankę torfu, ziemi liściowej, nawozów oraz mikroelementów - skład tego podłoża jest dostosowany do potrzeb konkretnych roślin. Dzięki uprawie pod osłonami nowalijki mają zapewnioną odpowiednią temperaturę, wilgotność i dostęp do światła, co umożliwia ich wzrost mimo niesprzyjających warunków na zewnątrz.