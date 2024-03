Spis treści: 01 Pokrzywa: właściwości i działanie

02 Czy picie herbaty z pokrzywy wspomaga odchudzanie?

03 Pokrzywa: przeciwwskazania

04 Herbata z pokrzywy: jak często pić?

Planujesz wiosenny detoks? Z pewnością pomogą ci w tym zioła - dodadzą energii, poprawią samopoczucie i pomogą zrzucić zbędne kilogramy. Kluczem jest przede wszystkim regularność. Najlepiej wybierać te, które oczyszczą organizm z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Dlatego też na wiosnę warto sięgać po herbatki ziołowe, które mają następujące właściwości:

pobudzające pracę układu pokarmowego, dróg żółciowych i wątroby,

działające moczopędnie,

działające napotnie.

Pomocna w wiosennym detoksie jest pokrzywa zwyczajna. Regularne picie takiej herbatki z pewnością korzystnie wpłynie na nasz organizm. Oczywiście istnieją również pewne przeciwwskazania do jej spożywania, ale to zostawimy na koniec.

Pokrzywa: właściwości i działanie

Pokrzywa zwyczajna dzięki swoim właściwościom już dawno znalazła należne jej miejsce w medycynie naturalnej. Jest ceniona ze względu na bogactwo witamin i minerałów, które wspomagają funkcjonowanie organizmu. Do najważniejszych właściwości należą:

oczyszczające,

odtruwające,

wzmacniające.

Zawarte w pokrzywie substancje mają korzystny wpływ na układ krwionośny, moczowy i trawienny. Co więcej, pokrzywa wzmacnia odporność, wzmacnia włosy, skórę i paznokcie. Roślina ma też działanie moczopędne, wzmacnia układ odpornościowy, jest źródłem witamin A, B, C i K oraz magnezu, wapnia, potasu, fosforu, żelaza, jodu, sodu i krzemu. Pokrzywa zawiera również fitosterole, flawonoidy, serotoninę, histaminę i karotenoidy.

Regularne picie herbatki z pokrzywy obniża poziom cukru we krwi, stymuluje rozwój czerwonych krwinek, przeciwdziała anemii i osłabieniu.

Czy picie herbaty z pokrzywy wspomaga odchudzanie?

Już czytając o powyższych właściwościach, chciałoby się rzec: napój-orkiestra. Wśród najczęściej zadawanych pytań znajduje się również takie: czy picie herbaty z pokrzywy pomaga w odchudzaniu?

Zacznijmy od tego, że zioło zawiera sekretynę, która pobudza trzustkę do pracy i wpływa na produkcję żółci przez wątrobę. Pokrzywa ułatwia trawienie i doprowadza do ładu przemianę materii. Dodatkowo, picie naparu pobudza wydzielanie soków żołądkowych, co ma wpływ na szybsze trawienie. Do tego trzeba dodać oczyszczające działanie pokrzywy i... mamy to. Regularne picie naparu z pokrzywy pomoże w utracie zbędnych kilogramów. Tutaj warto oczywiście pamiętać, że konieczna jest również zdrowa i zbilansowana dieta oraz odpowiednia i regularna dawka aktywności fizycznej. Bo bez tego ani rusz!

Pokrzywa: przeciwwskazania

Chociaż pokrzywa słynie z wielu cennych dla zdrowia właściwości, istnieje lista przeciwwskazań co do jej stosowania. Kto powinien uważać? Na liście są osoby, które mają za sobą zabieg chirurgiczny oraz osoby borykające się z chorobami nerek i cukrzycą. Warto zachować też ostrożność, jeśli zażywamy leki na nadciśnienie i środki zmniejszające krzepliwość krwi. Pokrzywa nie jest też wskazana przy nadmiarze żelaza we krwi.

To nie koniec, ponieważ picie herbatki z pokrzywy nie jest wskazane dla kobiet mających schorzenia narządów rodnych (mięśniaki, polipy, nowotwory).

Herbatę z pokrzywy można pić codziennie, ale nie więcej niż cztery filiżanki

Napar z pokrzywy stosowany przez długi czas może też wywoływać reakcje alergiczne i bóle brzucha. Dlatego lepiej nie przesadzać, a wszelkie wątpliwości konsultować z lekarzem.

Herbata z pokrzywy: jak często pić?

Herbatę z pokrzywy można pić codziennie, ale nie więcej niż cztery filiżanki. Dlatego najlepiej znaleźć złoty środek i spożywać herbatkę 2 razy dziennie. Najlepsza herbata z pokrzywy to ta zaparzana z młodych liści pokrzywy. Jeśli nie mamy możliwości sami ich zebrać, lepiej kupić całe liście do zaparzania niż sięgać po pokrzywę w torebkach, w sproszkowanej wersji.

Warto też pamiętać o tym, by zrobić sobie przerwę w takiej kuracji. Ze względu na moczopędne działanie, pokrzywa wypłukuje witaminy i sole mineralne z organizmu.