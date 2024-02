Spis treści: 01 Melisa: właściwości, działanie

Melisa - jedno z najbardziej znanych ziół, które znajdziemy w każdej aptece, sklepie zielarskim czy spożywczym. Jej cenne dla zdrowia właściwości były znane już w czasach starożytnych, kiedy to była wykorzystywana jako środek uspokajający. Naturalnie rośnie na obszarze Europy, Azji i Afryki - ma kilkucentymetrowe liście w kształcie serca i zielonym kolorze.

Melisa: właściwości, działanie

Włącz do diety i ciesz się zdrowym sercem. To prawdziwi pogromcy cholesterolu Melisa zazwyczaj kojarzy się z herbatką, która dość szybko ukoi skołatane nerwy. Ma ona jednak o wiele więcej właściwości cennych dla naszego zdrowia. Regularne picie herbatki z melisy pomaga obniżyć ciśnienie krwi, działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, wspomaga pracę wątroby i wydzielanie większej ilości soków trawiennych. To nie koniec.

Melisa jest też pomocna w walce z migreną, problemach ze snem i koncentracją, przeziębieniu i grypie. Zawarte w liściach melisy związki pomagają przy problemach trawiennych, kolce czy przy zapaleniu dróg żółciowych. Wynika to zawartości licznych składników odżywczych, m.in. taniny, witaminy C, fenolokwasów i olejku eterycznego.

Zawarte w roślinie flawonoidy i kwasy fenolowe wykazują silne działanie antyoksydacyjne. Antyoksydanty neutralizują działanie wolnych rodników przyczyniających się do rozwoju chorób takich jak cukrzyca, miażdżyca czy schorzenia neurologiczne.

Herbatę z melisy warto pić regularnie, jeśli mamy obniżoną odporność. Możemy też sięgać po nią w trakcie infekcji, przy przeziębieniu, grypie, zapaleniu oskrzeli czy dolegliwościach płucnych.

Ze względu na cały szereg korzystnych dla naszego zdrowia właściwości, regularne picie herbatki z melisy z pewnością pozwoli nam powrócić do równowagi po zimie. Zwłaszcza że sezon na infekcje jeszcze nie mija.

Herbatka z melisy to nie wszystko. Można też sięgać po olejek z melisy, który ma działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Warto go stosować w formie okładów na skórę - pomoże pozbyć się m.in. opryszczki, złagodzi skutki ukąszeń owadów, a nawet przyniesie ulgę, jeśli borykamy się z półpaścem.

Zdjęcie Melisa to zioło stosowane w leczeniu naturalnym od wieków / 123RF/PICSEL

Melisa: przeciwwskazania i skutki uboczne

Chociaż picie melisy ma wiele zalet, konkretna grupa osób powinna zachować ostrożność. Kto nie powinien pić melisy? Z pewnością osoby borykające się z niedoczynnością tarczycy. Nie powinno się też łączyć picia melisy ze stosowaniem leków, ponieważ może to wywołać niepożądane reakcje organizmu.

Chociaż melisa jest uznawana za bezpieczną substancję, należy pamiętać, że każdy organizm jest inny i inaczej reaguje. Niektóre osoby po wypiciu jednej filiżanki mogą zaobserwować u siebie senność czy problemy z koncentracją.

Melisa: jak często pić, jak zaparzać

Picie herbatki z melisy jest zalecane ok. 2-3 razy dziennie. Jeśli przygotowujemy herbatkę z liści, najlepiej parzyć ją od 15 do 20 minut. Pamiętajmy o tym, by wybierać produkty bogate jakościowo - zarówno w postaci suszu, jak i torebek. Melisę - podobnie jak inne zioła, najlepiej kupować w aptece czy sklepie zielarskim. W sklepie spożywczym najczęściej możemy kupić melisę w torebkach, dlatego warto sprawdzać skład. Najlepiej jednak wybierać melisę w formie sypanej.