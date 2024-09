Zagotuj wodę i odstaw do ostudzenia do temperatury pokojowej. Następnie przelej przegotowaną i ostudzoną już wodę do dużego słoja i dodaj miód i cukier. Energicznie zamieszaj, by wszystko połączyło się w całość. Jabłka umyj i pokrój na ćwiartki. Usuń ogonki, ale pozostaw gniazda nasienne.