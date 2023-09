Pij ten napój codziennie na czczo. Błyskawicznie poczujesz ulgę

Spis treści: 01 Żelatyna - jakie ma właściwości?

02 Jak przygotować napój z żelatyny na stawy?

03 Kiedy należy pić napój z żelatyny na stawy?

Żelatyna - jakie ma właściwości?

Żelatyna to nic innego jak białko powstałe w wyniku zagotowania kolagenu pochodzenia zwierzęcego. Wykazuje właściwości żelujące i z tego powodu często wykorzystuje się ją do produkcji żywności, a także leków. Od wielu lat promuje się wypijanie rozpuszczonej w wodzie żelatyny jako remedium na osłabione, bolące stawy.

dzięki zawartym w niej aminokwasom wspomaga odbudowę tkanki łącznej np. przy reumatoidalnym zapaleniu stawów

korzystnie wpływa na kondycję włosów, zapobiega ich wypadaniu i łamaniu się

wzmacnia paznokcie

działa na skórę przeciwstarzeniowo

wpływa pozytywnie na układ pokarmowy

daje poczucie sytości

Żelatyna stosowana jest jako napój do picia, a także zewnętrznie - np. na włosy (zabieg laminacji) oraz skórę twarzy (domowej roboty maseczki). Jak przygotować żelatynowy napój i kiedy go wypijać, by zauważyć efekty jego działania?

Jak przygotować napój z żelatyny na stawy?

Napój na bazie żelatyny na bolące stawy jest bardzo prosty w przygotowaniu. Potrzebne będą następujące składniki.

Składniki 5 g żelatyny (ok. 2 łyżeczki)

½ szklanki ciepłej wody

Zdjęcie Jeśli nie odpowiada ci smak żelatyny z wodą, możesz wymieszać ją z sokiem / 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

Składniki należy ze sobą dobrze wymieszać, a następnie odstawić na kilka godzin - najlepiej na całą noc. Warto też dodać kilka kropel soku z cytryny.

Żelatynę można również wymieszać z sokiem jabłkowym lub pomarańczowym - łyżka żelatyny na szklankę soku. Wówczas smak będzie o wiele lepszy.

Kiedy należy pić napój z żelatyny na stawy?

Aby żelatyna zadziałała na stawy, w przypadku połączenia jej z wodą napój należy spożywać na czczo przez kilka dni. Jeśli mieszasz ją z sokiem, taki roztwór dobrze wypić natychmiast po przygotowaniu.