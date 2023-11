Poczujesz ten zapach od swojego psa? Lepiej sprawdź jego uszy

Twój pies często drapie się po uszach, potrząsa głową, a ty czujesz określony zapach wydobywający się z jego uszu? Nie lekceważ tych symptomów i udaj się ze zwierzęciem jak najszybciej do lekarza weterynarii. Jak dbać o psie uszy, by uniknąć problemów i co dokładnie powinno nas zaniepokoić?

Zdjęcie Jak dbać o uszy psa? / 123RF/PICSEL