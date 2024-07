Podlej lawendę domową mieszanką. Zakwitnie obficie i na długo

Od maja do połowy lipca zachwyca oko właściciela fioletowymi, urokliwie ozdabiającymi ogród kwiatami. Te może wypuścić także po raz kolejny, kwitnąc wczesną jesienią aż do końca października. Wystarczy jeden prosty zabieg, by cieszyła oko przez długie tygodnie. Czym najlepiej nawozić lawendę? Zakwitnie obficie i na długo.