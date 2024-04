Dlaczego piwonie nie kwitną? Najczęściej powinniśmy obwiniać siebie, ponieważ roślina nie miała solidnej dawki nawozów. Co zrobić, kiedy jednak solennie wypełnialiśmy ten obowiązek, a pąki nadal się nie pojawiają? Przyczyną mogą być źle dobrane składniki. Piwonie potrzebują dużo siły, aby nie tylko prawidłowo rosnąć, ale także, by zakwitnąć. Te warunki zostaną spełnione, ale tylko wtedy, kiedy dostarczymy piwonii potas i fosfor. Co prawda, azot jest również potrzebny, ale w zdecydowanie mniejszej ilości. Jeśli będzie go zbyt dużo, to piwonia będzie skupiała się na wybarwianiu liści na soczystą zieleń, niż produkowanie kwiatów.