Prosty w uprawie, elegancki i efektowny. To tylko niektóre z zalet zamiokulkasa , dzięki którym jest tak chętnie wybierany jako ozdoba wnętrz. Zielona roślina nie wymaga skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych . Należy do rodziny sukulentów, dzięki czemu wodę może gromadzić w liściach i kłączu. Dlatego też jest doskonałą opcją dla osób, którym zdarza się zapominać o regularnym podlewaniu. Może się jednak zdarzyć, że pomimo odpowiednich warunków, z amiokulkas zacznie tracić formę .

Zamiokulkas marnieje w oczach? Nawóz za grosze skutecznie go odżywi

Jeśli roślina zacznie marnieć w oczach, może to oznaczać, że brakuje jej składników odżywczych potrzebnych do wzrostu takich jak azot.

Można go ekspresowo dostarczyć wraz z odżywką przygotowaną na bazie żelatyny. Dzięki temu liście znów zyskają dawny, zielony blask.

Domowy nawóz przygotujesz z łyżeczki żelatyny rozpuszczonej w 200 ml ciepłej wody. Składniki dokładnie wymieszaj i pozostaw do wystygnięcia. Następnie dolej jeszcze trzy szklanki przegotowanej, ostudzonej wody. Całość przelej do butelki lub pojemnika i używaj do podlewania zamiokulkasa raz w miesiącu. Odżywka wzmocni korzenie i nada liściom intensywniejszego koloru.