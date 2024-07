Jeśli ktoś myśli, że koktajle odchudzające powinny zawierać egzotyczne owoce to jest w sporym błędzie. Warto sięgnąć po to, co mamy na wyciągnięcie ręki, czyli po jabłka. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na fakt, że jest niskokaloryczne (maksymalnie 57 kcal w 100 g), więc jak najbardziej sprzyja redukcji wagi. To także bardzo dobre źródło pektyn, czyli frakcji błonnika pokarmowego, który jest sprzymierzeńcem jelit, a ponadto zapewnia uczucie sytości na dłużej, co pozwala pohamować napady wilczego głodu. Jabłka ponadto mają sporą dawkę witaminy C, najlepszej na odporność oraz dobrej, by pobudzić produkcję kolagenu. Jak przygotować koktajl jabłkowy na spalanie tłuszczu?