Rozbicie słoika lub butelki, które oferowane są w sprzedaży, to częsty widok w sklepach. Zazwyczaj do takich incydentów dochodzi na skutek nieuwagi klienta lub nieodpowiedniego ułożenia towaru. Rzecz jasna, zawartość potłuczonego słoika nie nadaje się już do spożycia, zatem dana placówka ponosi w tym przypadku stratę. Czy osoba, która w niezamierzony sposób doprowadziła do zniszczenia takiego towaru, powinna za niego zapłacić?