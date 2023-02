Polacy wkładają papier toaletowy do lodówek na potęgę. Zaskakujące efekty

Papier toaletowy w lodówce – o co chodzi w nowym trendzie?

Domowe sposoby na pozbywanie się plam i zabrudzeń znalazły spore grono zwolenników, a w ostatnim czasie w zestawieniu sprawdzonych trików pojawiło się wkładanie papieru toaletowego do lodówki. Chociaż wydaje się, że to dziwny pomysł, to wiele osób robi to nie bez powodu.

W tej sytuacji wytłumaczenie jest proste. Papier toaletowy w lodówce pomaga w pozbywaniu się nieprzyjemnych zapachów oraz wilgoci. Działa jak pochłaniacz i skutecznie niweluje problem.

Przed wypróbowaniem wszelkich domowych patentów dotyczących lodówki, warto wcześniej dokładnie się jej przyjrzeć i dokładnie umyć. Nawet najskuteczniejsze triki nie pomogą, jeśli lodówka nie jest regularnie czyszczona. Wiele osób poleca mycie lodówki wodą z octem. Wystarczy wymieszać dwa składniki w proporcjach 1:1 i gotowe.

Zdjęcie Papier toaletowy w lodówce pomaga w pozbywaniu się nieprzyjemnych zapachów oraz wilgoci / 123RF/PICSEL

Jak się pozbyć nieprzyjemnego zapachu z lodówki?

Przykry zapach z lodówki to dość częsty problem, który wynika głównie z nieprawidłowego przechowywania żywności. Włożenie papieru toaletowego to niejedyny sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu. Na sklepowych półkach można znaleźć wiele pochłaniaczy, ale sprawdzić się mogą również domowe sposoby.

Pomocna może okazać się mielona kawa. Wystarczy wysypać odrobinę na talerzyk i wstawić do lodówki. Trzeba jednak pamiętać, by wymieniać ją mniej więcej co 2-3 dni. Zamiast kawy można użyć sody oczyszczonej. Poprawa będzie odczuwalna już po kilku godzinach.

Jako pochłaniacz przykrych zapachów sprawdzi się również włożenie do lodówki:

laski cynamonu

goździków

obranej ćwiartki jabłka

pokruszonego węgla aktywowanego

