Tak w mig wyczyścisz kabinę prysznicową. Genialny produkt za grosze

Kabina prysznicowa wymaga regularnego czyszczenia - w przeciwnym razie usuwanie osadów z kamienia może okazać się prawdziwym utrapieniem. Staje się to szczególnie problematycznie w przypadku wyjątkowo twardej wody. Zamiast wydawać pieniądze na chemiczne preparaty, proponujemy naturalne rozwiązania. W roli środków usuwających kamień sprawdzą się tanie produkty, niezastąpione podczas domowych porządków.

Spryskaj kabinę prysznicową i odczekaj 15 min. Osad z kamienia w mig zniknie

Niezastąpionym i świetnie działającym środkiem czyszczącym i odkażającym jest ocet. Wiele osób używa go do mycia szyb czy usuwania kamienia z baterii łazienkowych. Równie dobrze sprawdzi się podczas mycia kabiny prysznicowej. Wystarczy, że rozcieńczysz go z wodą w proporcjach 1:1 i przelejesz do butelki ze spryskiwaczem. Powstałą mieszanką spryskaj następnie miejsca, które chcesz wymyć i odczekaj około 15 minut. Po tym czasie wyczyść gąbką kabinę i zmyj produkt wodą. Aby zneutralizować specyficzny zapach octu, w łazience warto zapalić świeczkę lub użyć odświeżacza powietrza.

Reklama

Czytaj również: Wlej do zbiornika ze spłuczką i pozostaw na godzinę. Tak zabijesz bakterie i grzyby

Domowa pasta do usuwania kamienia

Podobnie sprawdzi się domowa pasta na bazie sody oczyszczonej. Jest bardzo skuteczna i nie pozostawia nieprzyjemnego zapachu. W miseczce połącz trzy łyżki sody oczyszczonej z odrobiną wody, tak by powstała gęsta papka. Następnie rozprowadź preparat na miejscach pokrytych kamieniem i pozostaw na około 2 godziny. Po tym czasie wyczyść przy pomocy gąbki i zmyj wodą. Kabina będzie lśnić!

Zdjęcie Pastę z sody oczyszczonej należy nałożyć miejscowo, tak gdzie zalega kamień i brud / 123RF/PICSEL

W ten sposób pozbędziesz się brudu i przykrego zapachu

Aby pozbyć się nieestetycznego osad z kamienia, a dodatkowo odświeżyć wnętrze przyjemnym zapachem, do porządków w łazience wykorzystaj też sok z cytryny. W tym celu wyciśnij sok z kilku cytryn i przelej do butelki z atomizerem. Następnie spryskaj wszystko to, co chcesz wyczyścić - np. prysznic, baterię, WC. Odczekaj kilka minut i spłucz wodą, a następnie wytrzyj szmatką do sucha.

Zobacz też: Rzeczy śmierdzą po wyjęciu z pralki? Mama Chemik podaje powód!