Spis treści: 01 Napar z liści laurowych do skrzydłokwiatu: jak przygotować?

02 Domowy nawóz z liści laurowych do skrzydłokwiatu: dlaczego działa?

Napar z liści laurowych do skrzydłokwiatu sprawi, że liście rośliny będą zdrowe, okazałe i gęste. Dzięki niemu pobudzisz skrzydłokwiat do kwitnienia. Domowy nawóz z liści laurowych do skrzydłokwiatu jest banalny w przygotowaniu, a składniki masz już w swojej kuchni.

Wystarczy zagotować pół litra wody i wrzucić do wrzątku trzy suszone liście laurowe (jeśli chcemy użyć świeżego wawrzynu do stworzenia wywaru, wówczas należy użyć jednego liścia laurowego). Naczynie przykrywamy i odstawiamy na 30 minut. Po ostudzeniu, gdy napar ściemnieje, podlewamy nim roślinę. Zabieg można powtarzać co dwa tygodnie. Jak wpływa domowy nawóz z liści laurowych na skrzydłokwiat?



Domowy nawóz z liści laurowych do skrzydłokwiatu: dlaczego działa?

O właściwościach liści laurowych i ich korzystnym wpływie na organizm człowieka napisano już wiele. Te same związki, które służą naszym organizmom, są też potrzebne roślinom. W przypadku skrzydłokwiatów i innych przedstawicieli flory szczególnie istotne są zawarte w liściach bobkowych potas i fosfor. Te dwa pierwiastki mają wpływ na wytwarzanie systemu korzeniowego rośliny, jej odporność, rozwój oraz kwitnienie. Właśnie dlatego regularne dostarczanie pierwiastków w postaci naparu z liści laurowych do skrzydłokwiatu zapewnia wzrost i rozwój rośliny, dzięki czemu jej liście stają się bujne i duże oraz pobudza ją do kwitnienia.

Innym domowym nawozem, który skutecznie pobudza skrzydłokwiat do kwitnienia, są skórki z bananów. O sposobie przygotowania takiego domowego zasilacza pisaliśmy w artykule: " Podlewasz skrzydłokwiat tylko wodą? Czasem może mu nie pomóc " - znajdziesz w nim także inne przykłady domowych nawozów do skrzydłokwiatu, dzięki którym roślina będzie zdrowa i bujna.