Kostka brukowa nie jest zbyt uciążliwa w pielęgnacji. Jeśli ścieżki i podjazd zostały już wcześniej odpowiednio zabezpieczone, wraz z nadejściem wiosny nie będzie konieczne skomplikowane oczyszczanie. Jeśli jednak nie zadbaliśmy o odpowiednią ochronę, może nas czekać przykra niespodzianka. Co zrobić, jeśli po zimie na kostce brukowej pojawiły się plamy? Jak usunąć zielone przebarwienia lub nalot, który jest pozostałością po używaniu soli? Okazuje się, że wcale nie trzeba specjalistycznego sprzętu czy wzywania pomocy fachowców. Najpierw możesz wykorzystać prosty, domowy sposób.

Oczyszczanie kostki brukowej po zimie. Połącz dwa składniki

Jednym z najbardziej sprawdzonych sposobów na usunięcie plam i innych zabrudzeń jest przyrządzenie specjalnej mikstury. Wystarczy, że wymieszasz płyn do naczyń i wodę w proporcji 1:3. Przygotowany roztwór należy rozprowadzić na plamach i pozostawić na 24 godziny. Po tym czasie możemy spłukać miksturę czystą wodą.

To nie jedyny sposób na pozbycie się zabrudzeń z kostki brukowej. Warto również wypróbować mieszankę wody i soku z cytryny, które należy połączyć w proporcji 1:2. Roztwór wlej do buteleczki z atomizerem i dokładnie spryskaj bruk. Pozostaw na kilka minut, a następnie spłucz wodą. Zamiast soku z cytryny możesz wykorzystać ocet spirytusowy. Wystarczy, że rozcieńczysz go z wodą w proporcjach 1:2. Gdy mikstura będzie gotowa, wystarczy spryskać nią kostkę brukową.

Jak dbać o kostkę brukową

Kostka brukowa jest najczęściej wybieranym materiałem do wykonywania podjazdów czy ścieżek w ogrodzie. Trwała nawierzchnia - chociaż wytrzymała - wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Materiał jest narażony na działanie deszczu, wiatru i innych warunków atmosferycznych, przez co może dość szybko się brudzić. Dlatego też warto regularnie uzupełniać przestrzeń piaskiem między kostkami i regularnie czyścić ją z mchu.

Jeśli zadbamy o systematyczne oczyszczanie i pielęgnację kostki, przez długi czas będzie wyglądała estetycznie. Dlatego tak ważne jest jej mycie przed i po każdej zimie. Warto też pamiętać o regularnym usuwaniu opadających liści i trawy po koszeniu. Preparaty impregnujące warto nanosić na kostkę raz na 4 lata.

Czym czyścić kostkę brukową?

Możemy oczywiście nieco ułatwić sobie oczyszczanie kostki, zaopatrując się w myjkę ciśnieniową. Pozwoli szybko i łatwo pozbyć się większości zabrudzeń. Wówczas nie musisz stosować dodatkowych preparatów.

