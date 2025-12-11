Choć wiesiołek może być kojarzony z aptecznymi kapsułkami, historia tego składnika zaczyna się dużo wcześniej. Na preriach Ameryki Północnej rdzenni mieszkańcy wykorzystywali kwitnącą na żółto roślinę jako źródło odżywczego tłuszczu, a także naturalny kosmetyk. Dziś olej z wiesiołka zyskuje coraz większe uznanie jako wartościowe uzupełnienie diety i pielęgnacji.

Mało wymagający wiesiołek. Co warto o nim wiedzieć?

Wiesiołek to dwuletnia roślina o jasnożółtych, pachnących kwiatach. Ma ciekawą cechę, przez którą jest nazywany "rośliną księżycowego ogrodu" - wszystko przez to, że rozkwita w pełnej krasie dopiero wieczorem. W Polsce najłatwiej jest spotkać go na nieużytkach, terenach piaszczystych, łąkach i nasłonecznionych poboczach dróg. Jak łatwo się domyślić, nie jest rośliną o wygórowanych wymaganiach i świetnie czuje się na podłożu ubogim w składniki odżywcze.

Pod kątem leczniczym najcenniejszą częścią wiesiołka są nasiona. To właśnie z nich tłoczony jest olej bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, przede wszystkim linolowy oraz gamma-linolenowy (GLA), który rzadko występuje w roślinach. Wymienione składniki w znacznej mierze decydują o zdrowotnych właściwościach oleju z wiesiołka.

Olej z wiesiołka w diecie - na co pomaga?

Oprócz dobroczynnych kwasów tłuszczowych olej z wiesiołka jest źródłem witaminy E, polifenoli oraz fitosteroli. Choć część tych nazw może brzmieć nieco zagadkowo, substancje działają pozytywnie na różne obszary funkcjonowania organizmu.

Przede wszystkim skład przekłada się na wspieranie równowagi hormonalnej. Kwas GLA to prekursor substancji regulujących nastrój i łagodzących stany zapalne. Wykazuje korzystny wpływ na płodność, a także łagodzenie objawów PMS oraz menopauzy. Z tych powodów produkt bywa nazywany "olejem dla kobiet". Jego właściwości są jednak znacznie szersze, więc panowie także nie powinni od niego stronić.

Kwasy tłuszczowe pełnią funkcję budulcową błon komórkowych, pomagając utrzymać ich prawidłową przepuszczalność i funkcjonalność. To z kolei przekłada się na efektywniejszą odpowiedź organizmu na czynniki zewnętrzne, co można opisać jako mocną odporność. Składniki obecne w składzie oleju z wiesiołka sprzyjają również utrzymywaniu właściwego poziomu cholesterolu oraz łagodzeniu bólu na tle reumatycznym.

Olej z wiesiołka na skórę

Dużym atutem roślinnego oleju jest fakt, że wspiera skórę zarówno od środka poprzez uwzględnianie go w jadłospisie, jak i poprzez stosowanie zewnętrzne. Analizując pierwszy aspekt, trzeba wziąć pod uwagę, że niedobór korzystnych kwasów tłuszczowych potrafi objawiać się:

przesuszeniem skóry,

skłonnością do podrażnień,

zaostrzeniem zmian trądzikowych i atopowych.

Spożywanie tłoczonego na zimno oleju z wiesiołka wspiera utrzymanie prawidłowej bariery hydrolipidowej, procesy regeneracyjne oraz zmniejsza szorstkość skóry. Jeśli chcemy wykorzystać go jako naturalny kosmetyk, rodem z babcinej apteczki, sprawdzi się zwłaszcza w pielęgnacji cery suchej, odwodnionej, wrażliwej, trądzikowej i z tendencją do zaczerwienienia.

Działa kojąco, uelastycznia skórę i pomaga w wygładzaniu drobnych zmarszczek. Dodatkowy plus stanowi fakt, że olej z wiesiołka jest lekki, dobrze się wchłania i nie pozostawia ciężkiej, tłustej warstwy.

Czy istnieją przeciwwskazania? Środki ostrożności

Gdy mowa o spożywaniu oleju z wiesiołka, dorosłym osobom zaleca się przyjmować jedną łyżeczkę dziennie. Łatwo wkomponujemy go w posiłki serwowane na zimo, np. sałatki, koktajle czy pasty warzywne. Jest produktem o łagodnym działaniu, jednak nieliczne grupy osób muszą podchodzić do niego z dużą dozą ostrożności.

Nie należy go stosować w przypadku leczenia epilepsji i schizofrenii. Może wchodzić w reakcje także z lekami regulującymi krzepliwość krwi. Przed rozpoczęciem naturalnej kuracji z lekarzem muszą skonsultować się także kobiety ciężarne.

