Pomoże zwalczyć krępujący problem. Wystarczy odrobina

Porady

Kawa to nie tylko jeden z najpopularniejszych napojów, bez którego część z nas nie wyobraża sobie życia. To również popularny składnik kosmetyków np. peelingu czy nawozu do kwiatów. Co ciekawe, kawa ma jeszcze jedną zaskakującą właściwość - odświeża obuwie!

Zdjęcie Chemiczne środki nie będą ci już potrzebne! Przykry zapach zlikwiduje popularny produkt! / 123RF/PICSEL