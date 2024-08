Kaki - znane również jako persymona, chińska śliwka czy hurma wschodnia - wygląda dość przyjaźnie i apetycznie, ale ciągle uznawane jest za nowinkę, po którą sięgamy albo wcale, albo sporadycznie. Jednak warto przyjrzeć się temu owocowi, gdyż zachwyca nie tylko swoim wyjątkowym smakiem, ale także właściwościami zdrowotnymi.

Kiedy jest sezon na kaki?

Kaki to egzotyczny owoc, który pochodzi z Azji - jego naturalne stanowiska można było spotkać w Chinach i Japonii, dlatego tam też znajdują się jego uprawy. W tych krajach azjatyckich persymona była stosowana nie tylko jako składnik kulinarnych popisów, ale także znana ze swoich zdrowotnych właściwości. Nietrudno je rozpoznać na sklepowych półkach i ladach. Dlaczego? Ponieważ swoim wyglądem przypomina pomidora śliwkowego. Jedyne, co wyróżnia te dwa produkty to kolor (kaki jest jasnopomarańczowe lub pomarańczowożółte) oraz obecność szypułki, która składa się z czterech, małych listków.

Kiedy przypada sezon na kaki? To tak naprawdę trzy miesiące, a dokładnie od października do grudnia. Nie w każdym sklepie w Polsce można go wtedy dostać, dlatego, jeśli tylko będziesz miał taką okazję, nie zmarnuj jej.

Kaki to najczęściej pomarańczowy owoc z gładką skórką. Może występować również w kolorach czerwonych i żółtych. Przypomina pomidory, a w smaku najbardziej zbliżony jest do śliwki 123RF/PICSEL

Co daje jedzenie kaki?

Kaki to cenne źródło witamin, z których najliczniej występują witamina A oraz C. Obu z nich nie trzeba specjalnie przedstawiać, ale warto wspomnieć, że pierwsza z nich korzystnie wpływa na oczy i pomaga cieszyć się dobrą ich kondycją na dłużej. Natomiast druga pobudza organizm do walki z infekcjami oraz pomaga uszczelnić naczynia krwionośne, co przekłada się na normalizację ciśnienia tętniczego.

Ale to niejedyne zalety wynikające z regularnego jedzenia kaki. W owocu znajduje się błonnik, który - jak wiadomo - pomaga sprawniej działać jelitom: usprawniać perystaltykę, ułatwiać usuwanie złogów, a także wchłaniać cenne substancje zawarte w pokarmie. Warto przypomnieć, że błonnik pokarmowy jest sprzymierzeńcem wszystkich tych, którzy mają problemy z układem trawienia (ponieważ normalizuje ich pracę), a także osób planujących zrzucić kilka zbędnych kilogramów.

Kaki zawiera mnóstwo antyoksydantów, które pomagają pozbyć się wolnych rodników. Wśród substancji korzystnych dla zdrowia trzeba wymienić m.in. polifenole (a szczególnie galusan epigallokatechiny), karetonoidy oraz witaminę C. To właśnie one pomagają pozbyć się toksyn, odciążając wątrobę. Antyoksydanty pełnią więcej ważnych funkcji. Mogą chronić przed chorobami cywilizacyjnymi, opóźnić procesy starzenia się komórek, a wespół z witaminami i minerałami (wapń, potas, magnez) normalizować poziom cholesterolu czy wspierać połączenia nerwowe.

Kaki nie jest jednak polecane każdemu. Uważać powinny osoby cierpiące na cukrzycę (persymona zawiera dużo cukru) i alergicy. Również osoby z wrażliwym układem pokarmowym powinny wprowadzać kaki do diety zachowując przy tym ostrożność.

Jak należy jeść owoc kaki?

Jedzenie kaki nie powinno sprawiać kłopotów. Można jeść je na surowo, dodawać do sałatek owocowych, czy tworzyć z niego przetwory. Za pierwszym sposobem przemawia fakt, że miąższ jest bardzo słodki i nie zawiera pestek. Istnieją dwie szkoły, które mówią o tym, jak jeść kaki.

Kaki idealnie sprawdza się jako przekąska, baza przetworów lub dodatek do sałatek owocowych 123RF/PICSEL

Jak obrać owoc kaki? Wystarczy usunąć listki (szypułkę), przekroić całość na ćwiartki i za pomocą nożyka usunąć skórkę. Przed jedzeniem owocu warto usunąć rdzeń, ponieważ - podobnie jak w przypadku pomidora - jest łykowaty. Czy trzeba obierać kaki? Dietetycy doradzają, by zajadać się kaki na surowo. Odpowiednio dojrzałe rozpływa się w ustach, zachowując w miąższu wszystkie cenne składniki i substancje odżywcze. Pamiętajmy o umyciu kaki pod bieżącą wodą. W kolejnym kroku wycieramy persymonę do sucha i zaczynamy obierać skórkę.

Niektórzy polecają zjadanie owocu kaki tak samo, jak kiwi: po przekrojeniu persymony na pół miąższ można nabierać łyżeczką.

Owocowe tartaletki - prosty przepis na domowe słodycze Interia Kulinaria