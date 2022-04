W istnienie energii finansowej, która dzięki odpowiednim działaniom ma przyciągnąć do nas pieniądze, wierzy wiele osób. W tym obszarze nie brakuje również przesądów. Jeden z najpopularniejszych mówi o tym, że nie powinniśmy kłaść na ziemi torby lub plecaka, bo sprawi to, że finanse nam "uciekną".

W przesądy można wierzyć lub nie. Nie warto jednak kusić losu. Czego lepiej nie wkładać do portfela, by nie zablokować przypływu gotówki?

Tych rzeczy lepiej nie trzymać w portfelu

Energię finansową regulują zasady feng shui. Zgodnie z nimi nasz portfel pod żadnym pozorem nie może być zniszczony, brudny czy sfatygowany. Dziurawy portfel to "dziura w budżecie".

Co więcej, w portfelu powinno trzymać się jedynie banknoty, monety i aktywne karty, których używamy na co dzień. Nie powinno przetrzymywać się w nim paragonów czy rachunków, gdyż jest to jeden z czynników blokujących dopływ gotówki.

Z portfela powinniśmy również pozbyć się zdjęć bliskich lub znajomych, którzy nie życzą nam zbyt dobrze albo którzy już wcześniej naciągali nas na wydatki. W takiej sytuacji, zamiast pieniędzy możemy przez nieuwagę przyciągnąć do siebie długi.

Jeśli banknoty "czują się" w naszym portfelu komfortowo - będą przyciągać kolejne. Dlatego też warto wybierać duże portfele, w których nie trzeba będzie zginać pieniędzy na pół.

Kolor portfela ma znaczenie

Zdjęcie Kobiety powinny wybierać portfele w kolorze czerwonym / 123RF/PICSEL

Feng shui jasno mówi również o tym, jakiej kolorystyki powinny trzymać się osoby, które nie chcą mieć problemu z płynnością finansową. Kobiety powinny stawiać na czerwień oraz zieleń. Najlepszym kolorem dla mężczyzn będzie czerń lub granat.

Co ważne, jeśli chcemy trzymać w portfelu coś jeszcze, oprócz pieniędzy, warto postawić na czterolistną koniczynkę lub zdjęcia osób, którym życzymy powodzenia w każdej płaszczyźnie życia.

