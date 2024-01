Spis treści: 01 Skąd bierze się wilgoć na oknach?

02 Nigdy nie ignoruj. Dlaczego nadmierna wilgotność szkodzi?

03 Domowy sposób na wilgoć przy oknach

Skąd bierze się wilgoć na oknach?

Krople wody gromadzące się na oknach nie są domeną wyłącznie starego budownictwa. Zjawisko można często zauważyć także w nowoczesnych mieszkaniach. Szczególnie trudnym okresem dla utrzymania optymalnej wilgotności powietrza w domu jest zima. Problem pojawia się, gdy temperatura we wnętrzach jest dużo wyższa niż na zewnątrz, okna nie są do końca szczelne, a do tego nie wietrzymy zbyt często.

Zdjęcie Jak ochronić mieszkanie przed wilgocią? Przydatne będą domowe triki / 123RF/PICSEL

Nigdy nie ignoruj. Dlaczego nadmierna wilgotność szkodzi?

Nie należy bagatelizować zjawiska skraplania się wody na oknach i tłumaczyć tego hasłem "taki mamy klimat", które na dobre weszło do codziennego języka. Zbyt wilgotne powietrze w domu przyczynia się do infekcji dróg oddechowych i utrudnia powrót do zdrowia po przebytej chorobie.

Wilgoć zbierająca się na oknach może zapoczątkować rozwój zarodników szkodliwych grzybów i pleśni. Fatalnie wpływają nie tylko na alergików, doprowadzając do nasilenia się dokuczliwych objawów. Oddziałują również na osoby do tej pory zdrowe, doprowadzając do bólu głowy, stawów i mięśni. Bywają przyczyną:

rozdrażnienia

pogarszającego się samopoczucia

kłopotów z koncentracją

problemów z zasypianiem

Czarne ślady pojawiające się na ścianach i okiennych framugach nie tylko nie wyglądają estetycznie, ale są trudne do usunięcia. W swoim domu nie dopuszczaj więc do rozwoju pleśni.

Domowy sposób na wilgoć przy oknach

Jak osuszyć powietrze w mieszkaniu? Domowy sposób będzie trafiony, gdy chcesz działać od razu. Rozejrzyj się po swoich kuchennych zapasach. Być może nawet nie zdajesz sobie sprawy, że pochłaniacz wilgoci masz w spiżarce.

Mowa o najzwyklejszej soli kuchennej. Jej właściwości znakomicie absorbują wilgoć, więc skorzystaj z potencjału przyprawy. Wystarczy, że wieczorem wsypiesz sól do niewielkiej miseczki i ustawisz przy oknie na całą noc. Rano zauważysz, że na oknach nie ma śladu wilgoci, za to przyprawa zrobiła się mokra i grudkowata.

Kolejnym atutem tego rozwiązania jest to, że wilgotną sól możesz wysuszyć w piekarniku. Pozwoli to użyć jej ponownie. Przesyp do naczynia żaroodpornego i wstaw na godzinę do pieca ustawionego na 100°C.

