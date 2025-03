Marzec to czas, kiedy borówki amerykańskie zaczynają budzić się do życia po zimowym spoczynku. Bardzo ważne jest wtedy przycięcie krzewu, które należy wykonać jeszcze przed sezonem wegetacyjnym, zanim w roślinie zaczną krążyć soki. Marcowe cięcie borówki ma zadanie sanitarne i formujące. Należy usunąć stare, suche lub uszkodzone pędy. Krzaczki trzeba formować tak, by światło słoneczne miało dostęp do ich wnętrza. W przypadku borówki mniej gałęzi oznacza więcej dorodnych owoców.