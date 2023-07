Spis treści: 01 Passiflora - charakterystyka

02 Uprawa passiflory: od czego zacząć

03 Uprawa i pielęgnacja męczennicy

Chorwacja to jeden z top kierunków wakacyjnych Polaków już od wielu lat. Malownicze krajobrazy, urokliwe miasteczka, lazurowa woda, plaże i niewielkie wysepki widoczne na horyzoncie co roku przyciągają jak magnes tłumy spragnionych wypoczynku turystów.

Spora część odwiedzających zachwyca się również tak odmienną od naszej roślinnością. Wielu z nich nie da się uprawiać w naszym kraju ze względu na pogodę - nie będą w stanie wytrzymać panujących u nas zim i mrozów. Są jednak pewne wyjątki.

Jednym z nich jest passiflora, czyli tzw. "męczennica". To pnącze bez wątpienia stanie się ozdobą ogrodu (w określonych warunkach) czy pomieszczenia i wspaniałą pamiątką z chorwackich wakacji.

Jeśli zatem planujesz uprawę egzotycznej rośliny - passiflora będzie idealnym wyborem.

Passiflora - charakterystyka

Zdjęcie Passiflora. Piękny kwiat, który na myśl przywodzi egzotyczne wakacje / Lamontagne/Bios Photo/East News / East News

Chociaż sama nazwa przywodzi na myśl egzotykę, jej znaczenie jest zgoła inne. Nazwa passiflora (passil - męka, flora - kwiat) wywodzi się od jezuitów, którzy trafili na nią w Ameryce Południowej. Kształtem, passiflora, przypominała im cierniową koronę, która jest symbolem męki Jezusa Chrystusa.

Pędy dorastają nawet do kilkudziesięciu metrów długości - pojawiają się na nich wspomniane kwiaty. Są bardzo rozbudowane i można je zobaczyć w różnych kolorach - różowym, niebieskim, fioletowym, białym czy czerwonym. Ich średnica może dochodzić do 8 cm. Kwiaty passiflory zazwyczaj wyrastają pojedynczo, ale czasami można je spotkać w parach. Dwa najpopularniejsze gatunki passiflory to:

męczennica błękitna,

męczennica cielista.

I tutaj ciekawostka: do passiflory zalicza się ponad 500 gatunków, które różnią się od siebie.

Uprawa passiflory: od czego zacząć

Zdjęcie Passiflora powinna znajdować się w ciepłym i dobrze nasłonecznionym stanowisku / Alain Kubacsi/Bios Photo/East News / East News

Jak zacząć uprawę passiflory? Najlepiej kupić półzdrewniałe pędy - każdy z nich powinien mieć minimum kilka liści. Pędy należy umieścić w mieszance składającej się z piasku i torfu. Roślinie należy zapewnić temperaturę oscylująca między 25 a 30 st. Celsjusza.

Pamiętajmy o przycinaniu rośliny - idealny termin przypada pod koniec czasu spoczynku. Pędy powinniśmy skrócić o 1/3 długości, a później pilnować, by nie ulegały splątaniu. Prowadzi to do osłabienia rośliny, dlatego warto regularnie je rozplątywać.

Uprawa i pielęgnacja męczennicy

Jeśli chcemy mieć namiastkę Chorwacji w swoim ogrodzie, pamiętajmy o tym, że passiflora nie jest odporna na mróz. Jeśli posadzimy ją w gruncie, może stać się rośliną jednoroczną. Dobrym miejscem dla passiflory będzie również ogród zimowy.

Zdecydowanie lepiej, jeśli posadzimy ją w donicy, a zimą będziemy chować do pomieszczenia. Jeśli mieszkamy w części Polski, w której panują wyższe temperatury, możemy ją hodować "pod chmurką". Trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych sprawach.

Męczennica powinna znajdować się w ciepłym i dobrze nasłonecznionym stanowisku. Podłoże najlepiej stworzyć samemu z połączenia piasku, torfu, ziemi liściowej i darniowej. Jesienią natomiast należy ją przenieść do pomieszczenia, w którym temperatura ma od 10 do 15 st. Celsjusza.

Warto też pamiętać o specjalnych podporach, dzięki którym passiflora będzie mogła się "wspinać". Latem ziemia powinna być wilgotna (ale nie do przesady!), a w miesiącach jesiennych i zimowych trzeba pamiętać, by nie uległa zbytniemu przesuszeniu.

