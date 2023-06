Spis treści: 01 Maciejka: charakterystyka rośliny. Kiedy kwitnie?

02 Kiedy siać maciejkę?

03 Stanowisko i podłoże do uprawy maciejki

04 Pielęgnacja i podlewanie maciejki

05 Maciejka to nie wszystko. Stwórz ogród zapachowy

06 Rośliny do ogrodu zapachowego

Trudno pomylić ją z innym kwiatem. Zapach maciejki z pewnością umila ciepłe, letnie wieczory spędzane w ogrodzie. Na początku warto zaznaczyć, że maciejka to tak naprawdę lewkonia długopłatkowa i pochodzi z regionów Afryki Północnej, Grecji i Arabii. Jest jedną z najbardziej popularnych roślin balkonowych lub rabatowych.

Maciejka: charakterystyka rośliny. Kiedy kwitnie?

Zdjęcie Maciejka. Kwiat idealny na letnie wieczory / 123RF/PICSEL

Roślina dorasta do 30-40 cm wysokości i ma liście w kolorze szarozielonym. Kwiaty w barwie różowo-fioletowej nie wyglądają zbyt spektakularnie i do tego otwierają się wieczorem. Jednak późną porą roślina udowadnia, za co tak bardzo ją kochamy. Charakterystyczny i intensywny zapach z pewnością umila wieczory spędzane w ogrodzie czy na balkonie.

Maciejka kwitnie od czerwca do sierpnia. Ta uprawiana w ogrodach różni się od dziko rosnącej większymi kwiatami i wzrostem. Rośliny nie sadzimy jednak ze względu na doznania wzrokowe. Cechą charakterystyczną maciejki jest słodkawy zapach. Niektórzy mogą go kojarzyć z ogrodów swoich babć - kiedyś ta "nieśmiała księżniczka" cieszyła się ogromną popularnością.

Kiedy siać maciejkę?

Maciejkę zazwyczaj sieje się od kwietnia do maja, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by siać ją do gruntu czy skrzynki balkonowej jeszcze w czerwcu bądź nawet na początku lipca. Ze względu na drobne nasiona, najlepiej siać ją na głębokości 1 cm. Maciejka to roślina jednoroczna, dlatego jeśli chcemy każdego lata cieszyć się jej zapachem - musimy siać ją co roku, nawet kilka razy.

Ze względu na to, że nie występuje u niej powtarzanie kwitnienia, warto dosiewać ją co 2-3 tygodnie.

Stanowisko i podłoże do uprawy maciejki

Jeśli decydujesz się na maciejkę w ogrodzie, najpierw pomyśl o odpowiednich warunkach. Aby roślina bujnie rosła, kluczowe jest słoneczne stanowisko. Co prawda w miejscu nieco zacienionym też będzie kwitła, ale zdecydowanie mniej obficie. Ważne też, by stanowisko było osłonięte od silnego wiatru.

Maciejkę można też uprawiać na balkonie lub tarasie czy rabatach pod oknem. Najlepiej, by roślina znajdowała się w miejscach, w których spędzamy czas - dzięki temu jej charakterystyczny zapach będziemy mieć tuż obok. Warto pamiętać o tym, by maciejkę siać w "odwodnionej" glebie. Najlepiej sprawdzi się gleba piaszczysto-gliniasta - jeśli nie jest zbyt "bogata", kilka tygodni przed siewem warto sięgnąć po kompost. Gleba powinna mieć odczyn od lekko kwaśnego do lekko zasadowego.

Maciejkę dobrze jest siać w niewielkich grupach. Będzie idealną sąsiadką dla roślin długo i obficie kwitnących. Nie trzeba jej nawozić, a jeśli rośnie w towarzystwie innych roślin, w zupełności wystarczy nawóz do roślin kwitnących. Unikajmy nawozów bogatych w azot, bo będzie gorzej kwitła.

Pielęgnacja i podlewanie maciejki

Roślina powinna być regularnie podlewana, zwłaszcza jeśli znajduje się w miejscu silnie nasłonecznionym. Wody nie należy lać na rośliny, tylko bezpośrednio na ziemię. Maciejka to delikatna roślina, a intensywny strumień wody może prowadzić do jej uszkodzenia.

Maciejka nie jest zbyt skomplikowana w pielęgnacji. Trzeba pamiętać jedynie o regularnym pieleniu. Tutaj warto zachować ostrożność i chwasty usuwać tak, by nie uszkodzić rośliny.

Maciejka to nie wszystko. Stwórz ogród zapachowy

Zdjęcie Wypoczynek w ogrodzie umilą nam pachnące rośliny / 123RF/PICSEL

Jeśli zależy nam na tym, by nasz ogród wprost pachniał latem, warto posadzić jeszcze inne kwiaty o pięknej woni. W końcu zapach w ogrodzie oddziałuje na zmysły, relaksuje i stwarza idealne warunki do wypoczynku. Niektóre z roślin mogą być naturalnymi repelentami i odstraszać komary czy inne szkodniki zakłócające nasz spokój.

Pachnące rośliny - podobnie jak w przypadku maciejki - warto umieścić przy strefie wypoczynkowej, czyli okolicach altany czy tarasu, jak i przy oknach i drzwiach. Można je również posadzić przy pergoli czy ścieżkach na posesji. Jednak i tutaj warto kierować się kilkoma ważnymi zasadami.

Unikaj sadzenia na jednej rabacie wielu roślin o różnych zapachach. Te o mocniejszej woni będą maskować delikatniejsze zapachy, przez co staną się niewyczuwalne. Jeśli chcemy stworzyć wielogatunkowe kompozycje z pachnących kwiatów, najlepiej w sąsiedztwie sadzić gatunki, które kwitną o różnych porach roku i wydzielają intensywną woń o różnych porach dnia.

Idealne rozwiązanie? Posadzenie roślin o delikatnych zapachach, które się uzupełniają. W przeciwnym razie nasz relaks może się też zakończyć bólem głowy ze względu na ilość zapachowych bodźców.

Rośliny do ogrodu zapachowego

Zdjęcie Piwonia obfituje w olejki eteryczne / 123RF/PICSEL

W zapachowym ogrodzie warto mieć rośliny wieloletnie takie jak:

lilie,

kocimiętki,

fiołki,

konwalie,

piwonie,

floksy,

wiesiołki,

goździki brodate.

A oto pachnące rośliny jednoroczne i dwuletnie:

hiacynty,

petunie,

nagietki,

nasturcje,

lewkonia,

wieczornik damski.

Pachnący ogród możemy również stworzyć z ziół. Oto i one:

lawenda,

mięta,

melisa,

oregano,

tymianek,

szałwia,

bazylia,

oregano.

