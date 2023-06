Polacy coraz częściej z sentymentem wspominają czasy PRL-u, a moda z tamtej epoki wraca do łask. Dotyczy to nie tylko muzyki, ubioru, czy też mebli, ale również roślin. Za komuny ogrody naszych babć, czy rodziców były dumą każdej gospodyni. Podpowiadamy jakie kwiaty posadzić w ogrodzie, aby oddawał on ducha czasów PRL-u.

Ogrody w stylu PRL-u. Kwiaty z dawnych lat

Niegdyś wybór roślin ogrodowych był znacznie mniejszy niż obecnie. W ogrodach dominowało kilkanaście gatunków roślin. Były one stosunkowo proste w uprawie, a nasze babcie lub mamy doskonale wiedziały, jak o nie dbać, dlatego co roku obsypywały bujnymi i pachnącymi kwiatami. Te starsze odmiany, które królowały w czasach PRL-u były również bardziej wytrzymałe i odporne na choroby. Miały również bardziej intensywny zapach, którego zadaniem było przyciąganie pszczół i wszelkich owadów zapylających.

W PRL-u nasze babcie i mamy zazwyczaj same zbierały nasiona kwiatów i innych roślin. W sklepach dostępne były nasiona i sadzonki tylko niektórych odmian i gatunków, a wybór nie był zbyt szeroki. Z tego powodu za komuny właściciele ogrodów często wymieniali się między sobą nasionami i sadzonkami roślin.

Malwy - symbol wiejskiego ogrodu

Malwy to jedne z najbardziej kultowych kwiatów ogrodowych w czasach PRL-u. To prawdziwy symbol wiejskiego, sielskiego ogrodu. Za komuny sadzono je przede wszystkim przy ścianach domów, a także ogrodzeniach, zwłaszcza tych drewnianych. Malwy doskonale sprawdzą się w aranżacjach ogrodów w stylu wiejskim, rustykalnym, a także romantycznym.

Nasiona malwy należy wysiewać od czerwca do lipca, natomiast kwitną one od lipca do września. Należy jednak pamiętać, że rośliny te zakwitają dopiero w drugim roku po wysiewie (w pierwszym pojawią się jedynie liście). Aby cieszyć się długim kwitnieniem malwy, należy usuwać jej przekwitłe kwiaty.

Rośliny te bardzo bujnie kwitną, jednak potrzebują do tego odpowiednich warunków. Malwy lubią stanowiska ciepłe i słoneczne, jednocześnie osłonięte od wiatru, który mógłby połamać ich wysokie pędy. Ich gleba powinna być żyzna i zawsze lekko wilgotna. Malwy źle znoszą przesuszenie, jednak należy też uważać na nadmiar wilgoci w glebie, który może doprowadzić do rozwoju chorób grzybowych.

Zdjęcie Malwa zdobi ogród od lipca aż do jesieni / 123RF/PICSEL

Narcyzy białe - idealne do kompozycji kwiatowych

Te niegdyś popularne kwiaty, które przywołują sentymentalne wspomnienia babcinego ogródka, wracają obecnie do łask. Niestety cebulki tych staromodnych kwiatów nie są tak szeroko dostępne w sklepach, jak cebulki innych odmian. Narcyzy mają wiele gatunków oraz odmian, dlatego narcyzy białe znane jako narcyz Recurvus oraz Narcissus poeticus, często mylone są z innymi kwiatami.

Zdjęcie Sielskie i pachnące - z takimi ogrodami kojarzy nam się PRL / Andrzej Sidor / Agencja FORUM

Narcyzy białe mają jednak charakterystyczny wygląd. Ich czerwono-żółty tzw. przykoronek otaczają delikatne białe płatki. Mają one piękny i dość intensywny zapach. Narcyzy białe doskonale komponują się z tulipanami, pierwiosnkami lub szafirkami.

Najlepiej sadzić je pod koniec lata, czyli we wrześniu, ewentualnie pod koniec sierpnia. Kwitną wczesną wiosną zazwyczaj już na początku maja. Są bardzo proste w uprawie i nie mają szczególnych wymagań. Do zdrowego wzrostu potrzebują jednak żyznego i przepuszczalnego podłoża. Żeby pięknie kwitły, możemy dodatkowo przekopać ich ziemię kompostem. W suche i upalne dni warto je regularnie podlewać.

Zdjęcie Narcyzy białe mają charakterystyczne czerwono-żółte przykoronki / 123RF/PICSEL

Dalie, czyli królowe ogrodów PRL-u

Dalie w czasach PRL-u królowały w wielu ogródkach. Nazywane są również georginiami. Ich pełne lub półpełne kolorowe kwiatostany różnią się między sobą w zależności od odmiany.

Są to rośliny wieloletnie, które jednak nie poradzą sobie w czasie ostrych mrozów. Zimą najlepiej wykopać je z ziemi i umieścić w suchym i ciemnym miejscu np. w piwnicy lub w garażu. Na wiosnę znów można posadzić je w ogrodzie. Najlepiej poczekać z tym do końca kwietnia, a nawet maja. Z tego powodu dalie warto sadzić w donicach. W ten sposób mogą zdobić również tarasy, a nawet i balkony.

Zdjęcie Wyczaruj ogród jak z PRL / Marek Skorupski / Agencja FORUM

Dalie wymagają ciepłego, słonecznego i osłoniętego od wiatru miejsca w ogrodzie. Ich gleba powinna mieć neutralny odczyn o pH 7-7,2. Dalie kwitną od lipca do października. W tym czasie, aby pobudzić wzrost rośliny oraz jej kwitnienie warto usuwać przekwitające kwiaty. W suche dni należy je regularnie podlewać.

Zdjęcie Dalia kwitnie od lipca do października. Preferuje nasłonecznione i osłonięte od wiatru stanowiska / 123RF/PICSEL

Piwonie, znane jako róże bez kolców

Piwonie, nazywane również peoniami to kwiaty o wielu odmianach. W ogrodach w czasach PRL-u najczęściej można było spotkać piwonie chińskie o białych, karminowych czy też różowych kwiatach. Osiągają od 80 do 100 centymetrów, a ich mocne łodygi zakończone są kulistym pąkiem kwiatowym, który przypomina różę. Z tego powodu piwonię chińską potocznie nazywa się "różą bez kolców".

Piwonia chińska kwitnie w maju i czerwcu. Jej stanowisko powinno być słoneczne, lekko zacienione i osłonięte od wiatru. Z kolei podłoże powinno być żyzne i próchnicze o lekko kwaśnym odczynie. Roślina charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, jest dość odporna na mróz, jednak źle znosi przesadzanie. Jeśli jednak musimy ją przesadzić, najlepiej zrobić to w połowie sierpnia lub na początku września. Dzięki temu będzie miała czas, aby ukorzenić się przed zimą.

Zdjęcie Piwonia chińska zwana jest potocznie różą bez kolców / 123RF/PICSEL

Konwalie - pachnące kwiatki, na które trzeba jednak uważać

Z babcinych ogródków możemy również pamiętać małe białe dzwoneczki o silnym przyjemnym zapachu. To konwalia majowa, czyli gatunek, który w maju, a nawet już w kwietniu rozwija subtelne kulisto-dzwonkowate kwiaty zebrane w jednostronne grono. Od lipca tworzą się z nich błyszczące czerwone jagody. Należy jednak pamiętać, że zarówno one, jak i kwiaty konwalii mogą być trujące dla ludzi i niektórych gatunków zwierząt.

Konwalia to zimoodporna bylina, która ma szerokie zastosowanie w ogrodzie. Dobrze czuje się na stanowiskach zacienionych lub półcienistych, dlatego możemy posadzić ją pod drzewami, czy też w półcieniu krzewów. Konwalia osiąga wysokość od 20 do 30 centymetrów. Do prawidłowego wzrostu i bujnego kwitnienia potrzebuje wilgotnej, ciepłej i próchniczej gleby o pH w przedziale od 4,5 do 6. Jest mało wymagająca w pielęgnacji, jednak po przekwitnięciu należy usuwać jej kwiatostany.