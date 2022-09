Spotkać możemy je na półkach w niemal każdym sklepie. Kuszą wyglądem, a także cenami. Świece zapachowe, szczególnie w jesienno-zimowym okresie, zyskują na popularności. Stawiamy je we wnętrzach naszych domów, tworząc w ten sposób wyjątkowy nastrój. Czy jednak świece są dla nas zdrowe? Chemiczka Sylwia Panek apeluje.

Czy świece zapachowe są zdrowe? "Kiepsko się czujecie?"

Zmora nocna – kim jest i do kogo przychodzi? Co warto wiedzieć o paraliżu sennym? Chemiczka Sylwia Panek, znana na Instagramie jako mama.chemik, postanowiła w ostatnim czasie podjąć temat oddziaływania świec zapachowych na nasze zdrowie. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się odczuwać bóle głowy, duszności czy chrypkę po przebywaniu w pomieszczeniu, w którym paliły się świece lub podczas święta zmarłych, kiedy odwiedzamy cmentarze? Ten fakt powinien dać do myślenia.

Mama.chemik wyjaśnia, iż temat świec zapachowym podejmuje po tym, gdy jedna z internautek poinformowała ją, że przestała używać świec zapachowych w momencie, kiedy w jej domu pojawił się oczyszczacz powietrza. Sprzęt każdorazowo "wariował", dając znać, że powietrze w domu jest zanieczyszczone.

"Dlaczego tak się działo? Ponieważ większość dostępnych w sklepach świec to świece parafinowe (parafina otrzymywana jest z ropy naftowej). Spala się ona, uwalniając do powietrza substancje, które je zanieczyszczają, między innymi toluen i bezen.

Spalają się też dodane substancje zapachowe (zazwyczaj syntetyczne), barwniki i knot, który jeśli jest bawełniany to ok, ale w sprzedaży są też knoty z rdzeniem, w których znajdują się szkodliwe metale jak ołów czy cyna" - tłumaczy Sylwia Panek.

Zdjęcie Świece zapachowe, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, zyskują na popularności. Czy jednak są zdrowe? / 123RF/PICSEL

Mogą powodować bóle głowy, duszności i kaszel. Uważaj szczególnie na te

Mama.chemik tłumaczy, iż najbardziej niepokoją ją świece niewiadomego pochodzenia lub kupowane na chińskich portalach.

Przypominam, że zamawiając z Chin prosto do domu omijacie jakiekolwiek kontrole produktu, więc ten może nie spełniać naszych europejskich norm dotyczących bezpieczeństwa wyjaśnia.

Czy więc istnieją nieco bezpieczniejsze świece? Jak się okazuje, owszem. Po które więc sięgać?

Najbezpieczniejsze ze wszystkich są świece z wosku pszczelego, które, jak podają niektóre źródła, działają wręcz odwrotnie, bo oczyszczają powietrze tłumaczy mama.chemik.

"Drugie w kolejności, moim zdaniem, będą świece sojowe. Najlepsze oczywiście sojowe bez dodatków, ale jak już koniecznie musicie produkt zapachowy to moim zdaniem najlepiej wybierać te z olejkami eterycznymi. Spalanie olejków najprawdopodobniej nie będzie takie dobre (co innego ich podgrzewanie), więc jeśli koniecznie musicie palić świece zapachowe to nie przesadzajcie z ich ilością" - dodaje.

