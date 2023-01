Ile powinien spać pies?

Chociaż mogłoby się wydawać, że to koty uwielbiają spać, to z psami jest bardzo podobnie. To, ile dokładnie czasu poświęcają na sen w ciągu doby, jest uzależnione od wielu czynników takich jak m.in. codzienna dawka ruchu oraz to, w jakim są wieku. Przykładowo szczenięta i psy seniorzy śpią mniej więcej 18-20 godzin, a psy, które właśnie weszły w dorosłość nawet 12-14 godzin. Tutaj ogromne znaczenie ma również wielkość oraz rasa.

Sen u psów, tak samo, jak u ludzi jest istotną kwestią. Dzięki niemu ich organizm się regeneruje i nabiera sił. Przy okazji odreagowują dzień pełen wrażeń i radzą sobie z emocjami. Aktywność fizyczna w ciągu dnia jest równie ważna dla zwierząt co sen. Te dwie kwestie są od siebie w pewien sposób uzależnione. Im mniej ruchu, tym mniej snu, a to negatywnie wpływa na zdrowie czworonogów. Warto więc zadbać o odpowiednią dawkę spacerów i komfortowe warunki do spania. Mowa tu o wygodnym legowisku oraz ograniczeniu hałasu po powrocie do domu, by pupil mógł spokojnie zasnąć.

Zdjęcie Pies śpiący na plecach to dla wielu zabawny widok / 123RF/PICSEL

Co mówi pozycja psa podczas snu?

Odpowiednia ilość snu to warunek prawidłowego funkcjonowania każdego żywego organizmu. Psy, zwłaszcza te najmłodsze, potrafią zasypiać w mgnieniu oka, nieważne co akurat robią. To czy akurat bawią się z opiekunem, nie ma wówczas dla nich najmniejszego znaczenia.

O ile ważna jest dawka snu w ciągu doby, o tyle ważne jest również to, w jakiej pozycji psy zasypiają. Zdarza się, że leżą w zabawnych pozycjach, które zdecydowanie nie wyglądają na wygodne. Przyjęło się, że to koty są mistrzami komunikacji, bo za pomocą gestów, pozycji i różnego rodzaju reakcji potrafią przekazywać informacje. Okazuje się, że podobnie jest z psami, bo to jak śpią, wiele o nich mówi. Wystarczy tylko wiedzieć, jak odczytywać pozycje odpoczywającego pupila. Dzięki temu można zaobserwować, czy czuje się komfortowo i bezpiecznie.

Zdjęcie Pies śpiąc na brzuchu z podkulonymi tylnymi nogami, czuwa i nasłuchuje, co się dzieje dookoła / 123RF/PICSEL

Pies skulony w kłębek

Jedną z pozycji, jaką przybiera pies, jest skulanie się w kłębek. Wówczas chowa łapy, a ogon zawija w stronę pyszczka. Uznaje się, że ta pozycja ma pewne powiązania z psim instynktem. W ten sposób chroni swoje narządy i przy okazji utrzymuje prawidłową temperaturę ciała, a więc chętnie ją wybiera, gdy jest mu zimno. Poza tym może na nią stawiać, gdy się czegoś boi. Takie ułożenie ciała sprawia, że ma możliwość szybkiej reakcji w chwili zagrożenia.

Pies śpiący na boku

Widok śpiącego psa na boku nie jest rzadkością. Widząc swojego pupila w takiej pozycji można mieć pewność, że czuje się niezwykle komfortowo oraz bezpiecznie i w dodatku ufa opiekunowi. Dzięki takiej pozycji ma możliwość pełnego relaksu i odpoczynku. Sen w ten sposób sprawia, że budzi się niezwykle wypoczęty.

Zdjęcie Pies, który zawija się w kłębek, chroni swoje narządy i przy okazji utrzymuje prawidłową temperaturę ciała / 123RF/PICSEL

Pies leżący na plecach

Pies śpiący na plecach to dla wielu zabawny widok. Łapki tkwią w powietrzu i zazwyczaj są skierowane w różne strony. To, co się jeszcze rzuca w oczy to odsłonięty brzuch. Jego narządy nie są w żaden sposób chronione, a więc oznacza to, że pupil nie obawia się żadnego zagrożenia. Ufa domownikom i czuje się bezpiecznie w ich otoczeniu. Poza tym w ten sposób pies zasypia, gdy potrzebuje lekkiego przewietrzenia, a temperatura w pomieszczeniu jest dla niego lekko za wysoka.

Zdjęcie Pozycja snu psa wiele mówi nie tylko o jego samopoczuciu, ale też o poczuciu bezpieczeństwa "w stadzie" / 123RF/PICSEL

Pies śpiący na brzuchu

Podobnie jak w przypadku pleców, jeśli pies śpi na brzuchu i ma wyprostowane wszystkie łapki, to znak, że w ten sposób się ochładza. Jego brzuch dotyka zimnej podłogi i czuje ulgę, zwłaszcza w upalne dni. Poza tym czworonogi chętnie wybierają tę pozycję podczas regenerującej drzemki. Wówczas śpią, ale są gotowe do szybkiego zerwania się i zabawy.

Ta pozycja ma również inną wersję. Nadal opiera się na leżeniu na brzuchu, ale przednie łapki są wyciągnięte do przodu, a tylne schowane pod spodem. Psy rzadko w tej pozycji smacznie i mocno śpią, raczej układają się tak, gdy czuwają. Pupil w ten sposób się relaksuje, ale przy okazji nasłuchuje, co się dzieje dookoła.

