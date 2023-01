Pod artykułami dotyczącymi dodatku 500 plus na dziecko pojawiają się czasem komentarze od właścicieli zwierząt, którzy pytają, czy i im przyznane zostanie w końcu dofinansowanie na pupila. Większość komentarzy to żarty, choć zdarzają się opinie całkiem "na serio", w których właściciele psów i kotów przypominają, że ich wydatki również są spore. Dodatkowo część z nich zauważa, że zaopiekowali się zwierzakami ze schronisk lub fundacji prozwierzęcych, więc powinni otrzymywać pomoc od państwa.

Wszystko wskazuje na to, że ten głos został wysłuchany, bo jak poinformował portal fakt.pl, w ramach projektu, którego celem jest walka z bezdomnością kotów i psów, właściciele czworonogów mogą uzyskać od urzędu miasta lub gminy nawet kilkaset złotych dofinansowania!

Reklama

Zobacz również: Zmiany w schroniskach dla zwierząt! Wkrótce wejdą w życie

500 plus na psa i kota? Dobre wiadomości dla właścicieli zwierząt!

Prosty sposób na ćmę bukszpanową! Wystarczą trzy składniki

Czy szczekanie coś oznacza? Co pies chce nam powiedzieć?

Kontrole RTV: Czy trzeba zgłaszać odbiornik telewizyjny na poczcie?

Paraliż komunikacyjny możliwy w całej Polsce. IMGW ostrzega! Dodatek finansowy dla właścicieli psów i kotów faktycznie porównać można do 500 plus, choć przeznaczony on będzie na konkretny cel, czyli zabiegi weterynaryjne takie jak:

kastracja

sterylizacja

czipowanie.

Jak informuje fakt.pl takie zabiegi to zawsze spory wydatek dla właścicieli, przekraczający często wspomniane 500 zł.

Jak uzyskać dodatkowe pieniądze na psa i kota?

By uzyskać dofinansowanie na psa i kota, należy zgłosić się do gminy i sprawdzić, czy dysponuje ona w tym momencie środkami na ten cel. Warto pamiętać, że akcja ta potrwa do listopada 2023 roku lub do wyczerpania środków finansowych.

Kastracja i sterylizacja zwierząt to najlepszy, humanitarny sposób na walkę z ich bezdomnością. Pozwala ona ograniczyć rozmnażanie się psów i kotów, a co za tym idzie cierpienie tych niechcianych. Dzięki niej możliwa jest więc także walka z nadpopulacją zwierząt schroniskowych.

Niechęć do kastracji i sterylizacji pupili wynika nie tylko z niewiedzy lub strachu, ale także z konieczności wydania na te zabiegi dodatkowych pieniędzy. Akcje darmowych zabiegów weterynaryjnych, prowadzone przez gminy są więc szansą na polepszenie jakości życia zwierząt i powinni skorzystać z nich wszyscy właściciele.

Zobacz również:

Pies ciągle szczeka? Oto, co chce ci powiedzieć!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kojąca kocimiętka. Koty ją uwielbiają! Interia.tv