Jakie rośliny przynoszą pecha? Natychmiast usuń z sypialni

Jedni twierdzą, że są piękne i delikatne, wyjątkowo zdobiąc parapet. Inni nawet nie patrzą w ich stronę, obarczając roślinę całą winą za swoje złe samopoczucie, nazywając prawdziwym "wampirem" wśród kwiatów.

Fiołek afrykański, bo o nim mowa, mimo iż rozkwita drobnymi, kolorowymi kwiatami, zachwycając oko swoich właścicieli, nie cieszy się zbyt dobrą sławą. Ma bowiem przynosić pecha, a nawet krzyżować nasze miłosne drogi i odstraszać potencjalnych kandydatów na partnera czy partnerkę.

Fiołek afrykański: "wampir" wśród kwiatów

Fiołek afrykański, nazywany również sępolią fiołkową lub fiołkiem domowym jest popularną rośliną doniczkową, charakteryzującą się niewielkimi rozmiarami i małymi wymaganiami pielęgnacyjnymi. To sprawia, że interesuje się nim wielu, zarówno tych doświadczonych, jak i początkujących, ogrodników.

Fiołek afrykański, pomimo swojej urody oraz łatwej pielęgnacji, cieszy się jednak złą sławą. Wszystko za sprawą przesądu, zgodnie z którym przynosi pecha i nieszczęście, a jego obecność na parapecie ma być zagrożeniem dla szczęśliwego i beztroskiego życia.

Co więcej, według wierzeń, kwiat ma pozbawiać nas sił witalnych w trakcie snu. Roślina, ustawiona w sypialni, działa jak "wampir", wysysając witalność ze śpiących i powodując u nich bóle głowy czy złe samopoczucie.

Fiołek: symbolika. Przylgnęła do niego "pechowa" sława

Ezoterycy są przekonani, że hodowanie fiołków afrykańskich w domu zaburza naturalny rozkład energii, sprawiając, że czujemy się przygnębieni, a w efekcie doprowadzając do rodzinnych kłótni czy pogorszenia się relacji z bliskimi. Zła energia rośliny ma rosnąć, kiedy doniczkę ustawi się na parapecie w pokoju gościnnym.

Fiołki afrykańskie często nazywane są również "kwiatami samotności". Według niektórych wierzeń roślina jest gatunkiem, który towarzyszy wyobcowanym ludziom, odstraszając jednocześnie wszelkich potencjalnych partnerów. Z tego powodu nie zaleca się go więc osobom, które pragną jak najszybciej założyć rodzinę.

Jaka roślina na prezent? Jeśli fiołek afrykański - uważaj

Fiołek, mimo iż owiany złą sławą, jeśli chodzi o przesądy, wciąż zachwyca swoim wyglądem, sprawdzając się idealnie w mieszkaniach tych osób, które nie przepadają za roślinami wymagającymi zbyt mocnej pielęgnacji.

Jeśli jednak chcemy podarować go w prezencie, zastanówmy się czy osoba, którą nim obdarujemy, nie przykłada zbyt dużej wagi do przesądów. Jeśli nie podchodzi z dystansem do wierzeń ludowych, lepiej poszukać innego, bezpieczniejszego zamiennika.

