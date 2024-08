Fikus Benjamina: jakie musi mieć warunki?

Co trzeba wiedzieć o wymaganiach figowca Benjamina? Przede wszystkim warto dobrze przemyśleć jego umieszczenie w domu. Nie dość, że szybko rośnie i zajmuje sporą przestrzeń, to równocześnie nie toleruje przeciągów, zbyt dużego nasłonecznienia, a także suchego powietrza (co zdarza się zazwyczaj zimą). Popularny Benjamin nie znosi również przestawiania, bo wtedy może zrzucać masowo liście. Na szczęście, kiedy jego kondycja się ustabilizuje i warunki będą zbliżone do tych, w których rósł na co dzień, szybko wypuści nowe listki.

Jak pielęgnować Benjamina? To zadanie jest zazwyczaj łatwe i poradzi sobie z nim nawet laik. Wystarczy regularnie podlewać roślinę niewielką ilością wody w taki sposób, aby nie zalegała w bryle korzeniowej. Fikus Benjamina uwielbia zraszanie liści, bo ten zabieg nie tylko poprawia jego kondycję, ale także ułatwia utrzymanie rośliny w czystości.

Figowiec Benjamina zalicza się do roślin, które potrzebują dużej ilości składników pokarmowych. Trudno się temu faktowi dziwić, ponieważ osiąga bardzo pokaźne rozmiary, których nie uzyska bez regularnych dawek nawozu.

Jak nawozić fikusa Benjamina?

Aby fikus Benjamina rósł gęsto, musi być zasilany nawozami (fot. Adina Vlasceanu's Images) CanvaPro INTERIA.PL

Nawożenie figowca Benjamina musi nam wejść w krew, jeśli chcemy mieć go przez wiele lat w domowej kolekcji. Drzewko jest w tej kwestii bardzo wymagające: potrzebuje regularnych dawek uniwersalnych, wieloskładnikowych nawozów raz na dwa tygodnie w okresie wegetacyjnym, ale także i zimą (raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące). Oczywiście, można sięgnąć po nawozy dostępne w sklepach ogrodniczych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby raz na jakiś czas skorzystać z domowych preparatów, które można przygotować samodzielnie.

Drożdże dla fikusa Benjamina

Drożdże to znajdują się prawie w każdym domu po to, aby raczyć się przepysznym i pulchnym ciastem. Jeśli mamy ich nadmiar i termin przydatności do spożycia nieubłaganie zbliża się ku końcowi, to można z nich zrobić idealną pożywkę dla fikusa Benjamina. Wystarczy niewielką ilość (kawałek o grubości centymetra) zasypać cukrem i zalać ciepłą wodą, dobrze wymieszać, a następnie pozostawić na kilkanaście minut w ciepłym miejscu.

Tak przygotowana pożywka z drożdży dla fikusa Benjamina to solidna dawka potasu i magnezu, które wzmocnią korzenie i przyczynią się do lepszego wzrostu łodyg. Jak stosować drożdże jako nawóz? Wystarczy wymieszać je z dwoma litrami wody i podlewać zgromadzone w domu fikusy.

Złoty trunek dla fikusa Benjamina

Domowe nawozy sprawią, że fikus szybko się zagęści (fot. Getty Images) CanvaPro INTERIA.PL

Niewiele osób zdaje sobie sprawę tego, że wygazowane piwo może przysłużyć się kondycji naszych roślin, w tym fikusów Benjaminów. Tzw. złoty trunek wystarczy wymieszać z wodą w równych proporcjach i podlewać taką mieszanką rośliny doniczkowe.

Co ciekawe mieszanka wody i piwa może również być stosowana do zraszania fikusów, a taka kąpiel z pewnością przysłuży się kondycji roślin.

Nawóz z żelatyny dla fiksua Benjamina

Żelatyna do tej pory znajduje zastosowanie w kuchni, ale wiele osób z różnych pobudek z niej rezygnuje. Jeśli jednak mamy w domu fikusy i inne rośliny zielone, to warto od czasu do czasu ją kupić i spożytkować ją jako nawóz. Żelatyna to solidna dawka azotu, który jest niezbędny dla wszystkich roślin, które mają soczyście zielone liście.

Jak wykonać nawóz z żelatyny? Wystarczy jej jedną łyżkę rozpuścić w litrze gorącej wody, dokładnie wymieszać (aby żelatyna się rozpuściła), a następnie dobrze ostudzić. Taką mieszankę należy rozcieńczyć w litrze wody i podlewać fikusy. Uwaga, nawozu z żelatyny nie wolno nadużywać! Raz na kilka miesięcy taka pożywka będzie dla roślin odpowiednia.

Rośliny na zacieniony balkon. Jakie gatunki wybrać? Interia.tv