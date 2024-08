Czym podlewać grządki? Z pomocą przychodzi pospolity chwast

Choć jest to roślina ekspansywna i w ogrodzie raczej potraktujemy ją jako uciążliwy chwast, nawłoć pospolita okaże się naszym sprzymierzeńcem w uprawie warzyw. W prosty sposób przygotujesz z niej roślinną gnojówkę, która jest naturalną, tańszą i bezpieczniejszą dla środowiska alternatywą dla chemicznych nawozów.

Gdzie znajdziesz idealny surowiec? Wystarczy tylko dobrze się rozejrzeć. Nawłoć rośnie na nieużytkach, suchych łąkach, poboczach dróg, polanach i w zaroślach. Najbardziej wartościowa jest w okresie kwitnienia, przypadającym na okres od lipca do września. Warto zebrać więcej surowca, by część zasuszyć i wykorzystać w okresie, kiedy jest niedostępny.

Pożyteczne rośliny znajdziesz m.in. na nieużytkach 123RF/PICSEL

Roślinne gnojówki — o tym musisz pamiętać

Zanim zabierzesz się do pracy, upewnij się, że jesteś dobrze przygotowany. Przede wszystkim potrzebne będzie dość duże wiadro z pokrywką. Najlepiej sprawdzają się plastikowe pojemniki. Unikaj metalowych, ponieważ materiał ten wchodzi w reakcje chemiczne z substancjami obecnymi w roślinach, zmieniając ich właściwości w niepożądany sposób.

Kolejna rzecz to woda potrzebna do zrobienia gnojówki. Najbardziej polecanym, a zarazem najbardziej ekologicznym rozwiązaniem jest korzystanie z deszczówki. Jeśli jej nie zbierasz, upewnij się, że użyjesz odstanej wody wodociągowej. Weź pod uwagę, że domowy nawóz fermentuje, a przez to wydziela nieprzyjemny zapach — znajdź dla niego miejsce w możliwie jak największej odległości od domu.

Jak zrobić gnojówkę z nawłoci?

Wygląda na to, że wszystko gotowe. Czas przejść do działania. Jak zostało wspomniane, nawłoć do gnojówki zbieraj w okresie kwitnienia. Wykorzystać możesz również suszoną roślinę.

1 kg świeżej nawłoci pokrój na drobne kawałki i wsyp do wiaderka lub beczki.

Zalej 10 l wody (najlepiej deszczówki). Dobrze, by pojemnik był trochę większy — unikniesz rozlewania płynu podczas mieszania. Czynność tę wykonuj raz dziennie.

Przykryj i odstaw na 2-4 tygodnie.

Czas fermentacji zależy od temperatury otoczenia. Im cieplej, tym szybciej gnojówka będzie gotowa. Rozpoznasz to na podstawie zniknięcia charakterystycznej piany. Na koniec gnojówkę przecedź i przechowuj w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Nawłoć od wieków stosowana jest w medycynie ludowej, czas przyjrzeć się jaj ogrodniczemu zastosowaniu 123RF/PICSEL

Jak stosować gnojówkę z nawłoci w przydomowym warzywniku?

Musisz pamiętać, że roślinne gnojówki to preparaty silnie skoncentrowane. Bezpośrednio przed użyciem należy rozcieńczyć specyfik świeżą wodą w stosunku 1:10. Gnojówki z nawłoci używaj do podlewania co 2 tygodnie. Zadziała na rośliny nie tylko pobudzająco, co zauważysz na podstawie dojrzewających dorodnych owoców i warzyw. Jej właściwości przeciwgrzybicze i antybakteryjne będą elementem profilaktyki chroniącej krzaki przed szkodnikami i chorobami.

Warzywa i owoce ekologiczne. Takie rzeczy trzeba wiedzieć! Interia.tv