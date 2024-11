Tajemnica zdrowia osób z niebieskich stref odkryta. Chodzi o pewien napar

Wyobraź sobie napój, który każdego dnia wspiera organizm, wzmacnia odporność i pomaga opóźnić procesy starzenia. Brzmi jak coś magicznego? Nic bardziej mylnego! To nie alchemiczny eliksir, a prosty napój z oregano, szałwii i rozmarynu. Regularnie piją go mieszkańcy Ikarii i Sardynii – dwóch niebieskich stref, gdzie życie po setce to norma!