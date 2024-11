Królowa Letizia to mistrzyni dobrego gustu i podążania za najgorętszymi modowymi trendami. Wręcz jest w stanie wyprzedzić zbliżające się trendy i niejednokrotnie to udowodniła.

Tym razem Letizia pojawiła się wraz z mężem w Sewilli na wręczeniu złotych medali za zasługi w dziedzinie sztuk pięknych i zachwyciła tym, jak wyglądała. Nie pierwszy raz królowa stawia na naprawdę proste stylizacje i okazuje się, że to jest jej klucz do modowego sukcesu .

52-letnia hiszpańska członkini rodziny królewskiej olśniewała swoim blaskiem, wybierając prostą, ale stylową kreację w najmodniejszym odcieniu śliwki. Wygląda na to, że jesienne trendy w kolorach brązu, bordo i śliwki przetrwają do tegorocznych świąt Bożego Narodzenia .

Sukienka stylowej królowej miała wysoki kołnierz, długie rękawy i rozcięcie z boku u dołu. Była także ściągnięta w talii dużym, czarnym paskiem. Hiszpańska królowa dobrała do swojej szykownej sukienki spiczaste czarne buty na obcasie i pasującą skórzaną torebkę.

Całość dopełniły perłowe kolczyki, a jej brązowe loki zostały upięte w prostą fryzurę typu bob. To wystarczyło, by zrobić piorunujące wrażenie na zebranych.

Sukienka Letizii sprawdzi się w święta. Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Śliwkowa sukienka Letizii to tylko jedna z propozycji, która sprawdzi się w świątecznym okresie

Śliwkowa sukienka Letizii to tylko jedna z propozycji, która sprawdzi się w świątecznym okresie GTRES/G3 Online/East News East News

Sukienka królowej sprawdzi się idealnie na wigilie pracowniczą lub na świąteczny obiad z rodziną. To pozycja uniwersalna, która spokojnie znajdzie miejsce w świątecznej szafie niemal każdej kobiety.

Co jednak jeszcze będzie w modzie w święta 2024 roku? Czerwień, wpadająca w bordo, butelkowa zieleń i złoto to niezmienne klasyki, które doskonale wpisują się w świąteczny klimat. Są to odcienie eleganckie i ponadczasowe, idealne zarówno na rodzinne spotkania, jak i bardziej formalne kolacje.