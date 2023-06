Spis treści: 01 Ogród deszczowy: czym jest, rodzaje

02 Jak zbudować ogród deszczowy?

03 Jakie rośliny do ogrodu deszczowego?

Na początek trochę faktów. Problem braku wody nas nie dotyczy? Nic bardziej mylnego. Zagrożenie związane z jej deficytem staje się coraz bardziej realne . Pod względem zasobów wody, Polska znajduje się na szarym końcu listy państw europejskich.

Według ostatnich danych Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG), w naszym kraju na jednego mieszkańca przypada ok. 1600 m3/rok, a w trakcie suszy liczba ta obniża się do 1000 m3/rok. Średnia wartość takiego wskaźnika w Europie jest niemal 3 razy większa - wynosi ok. 4500 m3/rok. Dlatego też Polska znajduje się w gronie krajów zagrożonych deficytem wody.

Brak wody to nie nasza sprawa? Jak widać, niekoniecznie. Dzięki temu, że wzrasta świadomość dotycząca ekologii i retencji wody, coraz więcej osób zaczyna się interesować utworzeniem tzw. ogrodu deszczowego. To dość prosty sposób na oszczędzanie wody użytkowej.

Ogród deszczowy: czym jest, rodzaje

Zdjęcie Znajdź odpowiednie miejsce w ogrodzie i zacznij oszczędzać wodę / 123RF/PICSEL

Ogród deszczowy ogranicza spływ wód opadowych do kanalizacji i tym samym gromadzi wodę opadową. Tworzą go zagłębienia i niecki oraz rośliny na specjalnie przygotowanej powierzchni, dlatego może to być grunt lub pojemnik z warstwami kruszywa i podłoża.

Zatem ogród deszczowy możemy założyć na działce, jak i miejskiej przestrzeni. Najlepiej umiejscowić go nieopodal wylotu rynny lub w miejscu obniżenia terenu, w którym zbiera się woda opadowa. Nie jest to wcale skomplikowany proces. Zatem nic dziwnego, że po to proste rozwiązanie sięgają również miasta takie jak np. Warszawa czy Kraków. Wybierz zatem odpowiednie miejsce i do dzieła!

Poniżej prezentujemy trzy rodzaje ogrodów deszczowych:

Suchy ogród deszczowy - Jest również określany mianem ogrodu infliltrującego. To zazwyczaj sucha przestrzeń, w której rośliny dobrze radzą sobie w suchych warunkach.

Jest również określany mianem ogrodu infliltrującego. To zazwyczaj sucha przestrzeń, w której rośliny dobrze radzą sobie w suchych warunkach. Mokry ogród deszczowy - jest określany jako ogród szczelny. Można go wykonywać np. na gruntach gliniastych, o niskiej przepuszczalności. Ma on postać niecki z dnem z folii PCV, dlatego też konieczne jest wykonanie przelewu awaryjnego, by usuwać nadmiar wody.

jest określany jako ogród szczelny. Można go wykonywać np. na gruntach gliniastych, o niskiej przepuszczalności. Ma on postać niecki z dnem z folii PCV, dlatego też konieczne jest wykonanie przelewu awaryjnego, by usuwać nadmiar wody. Ogród deszczowy w pojemniku - taki ogród możemy przygotować w pojemniku lub drewnianej skrzynce. Dzięki temu będzie nie tylko gromadził wodę, ale stanie się również ozdobą balkonu czy tarasu.

Jak zbudować ogród deszczowy?

Zdjęcie Ogród deszczowy to prosty trik na oszczędzanie wody / 123RF/PICSEL

W wykonaniu ogrodu deszczowego najbardziej istotne jest wykonanie odpowiednich warstw. Niecka, zagłębienie lub skrzynia, w których zakładamy ogród deszczowy, powinny mieć głębokość od 50 do 80/90 centymetrów. Należy je wypełnić ¾ warstwami tłucznia kamiennego, żwiru i piasku, a następnie na taką warstwę kładziemy warstwę ziemi (ok. 30 centymetrów). Na drenażu można również umieścić włókninę.

Jeśli decydujemy się na ogród w skrzyni czy na podwyższonej rabacie, należy pamiętać o odpływie przelewowym, dzięki któremu usuniemy nadmiar wody. Dzięki temu woda, z której rośliny mogły pobrać szkodliwe substancje, po przejściu przez kolejne warstwy skrzyni zostanie ponownie oczyszczona.

Jakie rośliny do ogrodu deszczowego?

Do ogrodów deszczowych najlepiej wybierać rośliny, które dobrze znoszą suszę, jak i obfite opady. Pod uwagę warto brać również ich wysokość. Jeśli planujemy ogród o większej powierzchni, można posadzić np. niską brzozę czy wierzbę szarą. W ogrodach deszczowych sprawdzą się również niezapominajka błotna, pałka drobna, tatarak zwyczajny, skrzyp zimowy, długosz królewski, mięta nawodna, chmiel zwyczajny czy rdest wężownik. Wymagają one podlewania tylko w trakcie suszy, która długo trwa.

Pielęgnacja ogrodu deszczowego nie jest trudna. Wiosną należy pamiętać o usuwaniu obumarłych części roślin, można też przycinać pędy bylin, które rosną nisko nad ziemią. Warto też pamiętać o kontrolowaniu odpływów i dopływów - w razie potrzeby należy je udrożnić.

