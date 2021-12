Wodę warto oszczędzać nie tylko z pobudek ekologicznych, ale także przez wzgląd na własny budżet. By szybko zobaczyć efekty tych działań, wystarczy zastosować pięć prostych trików. To może być pierwszy krok do bardziej ekologicznego i oszczędnego życia, które przyniesie nam mnóstwo korzyści!





Prysznic zamiast wanny

Choć zima sprzyja długim kąpielom w wannie, to warto zastanowić się, ile wody musi wypłynąć z kranu, by ją wypełnić! Podczas takiej kąpieli w standardowej wannie mieści się nawet 170 litrów wody! Dla porównania, decydując się na szybki, 4-minutowy prysznic zużywamy tylko ok. 40 litrów.



Oczywiście wodę warto oszczędzać także podczas kąpieli pod prysznicem. Zakręcamy ją więc wtedy, gdy myjemy głowę i zęby lub czekamy, aż odżywka do włosów zacznie działać. Te minuty naprawdę robią różnicę!



Reklama

Zakręcanie wody podczas mycia zębów

3 grudnia 2021: Dzień Sztucznego Futra

25 listopada - Dzień Bez Futra: Tak umiera 6 milionów zwierząt rocznie!

Mięsożercy będą płacić większe składki zdrowotne? Nowy pomysł europosłanki!

Mięso do każdego obiadu? Nie, jeśli chcemy uratować planetę.



Kolejnym prostym trikiem, który pomoże oszczędzać wodę jest zakręcanie kurków podczas mycia zębów. Gdy przemnożymy zaoszczędzone litry wody przez 30 dni, na koncie zostanie nam całkiem spora, zaoszczędzona w miesiąc sumka!





Uruchamianie pełnej pralki i zmywarki

By oszczędzać wodę, a przy okazji także pieniądze, należy włączać pralkę i zmywarkę dopiero wtedy, gdy są całkowicie pełne. Jeśli mamy do umycia zaledwie kilka talerzy lub kubków, powinniśmy zaczekać aż uzbiera się ich więcej lub w razie nagłej potrzeby umyć je ręcznie.



Zbieranie deszczówki

Wodę można oszczędzać także w ogrodzie! Pierwszym sposobem jest gromadzenie deszczówki, którą można zbierać do specjalnych zbiorników lub podziemnych pojemników na wodę. Warto także pamiętać, by latem podlewać rośliny o określonych porach - najlepiej wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy słońce jest najsłabsze.



Naprawa cieknących kranów

Choć trudno w to uwierzyć, cieknące krany mogą wygenerować straty sięgające nawet 5000 litrów wody rocznie! Ekolodzy przekonują więc, że nie warto odkładać napraw w nieskończoność i najlepiej od razu zająć się wszelkimi, domowymi usterkami. To najprostszy sposób na oszczędzanie wody i pieniędzy!



Wideo Ekologicznie: Deszczówka i jej niewykorzystany potencjał

***

Zobacz również:

Koniec z marnowaniem żywności? Rozwiązaniem jest larwa much!

Koniec mody na awokado. Czym zastąpić ten owoc?

Co czwarty młody człowiek najbardziej boi się zmian klimatu!