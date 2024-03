Lodówka to dziś główny element wyposażenia kuchni, bez którego nie sposób wyobrazić sobie codziennego funkcjonowania. Z boku wydaje się sprzętem mało skomplikowanym. W istocie jednak proste, ale błędne przyzwyczajenia mogą doprowadzić nie tylko do awarii, ale również zrujnowania innych, znajdujących się już wewnątrz przysmaków. Jeden z błędów popełniamy nagminnie.

Jak powinno się układać produkty w lodówce? Półka ma znaczenie

Wracając do domu z zakupami, zanim te trafią do lodówki, warto dobrze przemyśleć ich późniejsze rozmieszczenie. W różnych miejscach chłodziarki panuje bowiem odmienna temperatura, dostosowana do poszczególnych typów dań.

Górna półka to miejsce, w którym temperatura wynosi około 8 st. C. To idealne stanowisko dla jogurtów, kefirów, śmietany, masła czy dżemów.

Środkowa półka przeznaczona jest dla produktów, które psują się nieco szybciej: serów, twarogów, wędlin czy gotowych dań, na przykład zup. Panująca tam temperatura wynosi bowiem 4-7 st. C.

Dolna półka to najzimniejsze miejsce w lodówce, gdzie panuje temperatura 2 st. C. To stanowisko skrojone dla produktów psujących się bardzo szybko: surowego mięsa i ryb.

Szuflady to to miejsce w lodówce, w którym wilgotność jest wyższa niż w pozostałych częściach chłodziarki. Panująca tam temperatura 10 st. C, w połączeniu z wilgocią, sprzyja przechowywaniu warzyw i owoców.

Drzwiczki, z chłodzeniem na poziomie 10-15 st. C, to idealne stanowisko dla jajek, soków w kartonach, mleka, ketchupu, musztardy czy olejów.

Nawet najlepsze, zgodne z wytycznymi specjalistów, rozmieszczenie produktów w lodówce zda się na nic, kiedy popełnimy prosty błąd. Mowa o ciepłych posiłkach.

Czy można włożyć ciepły garnek do lodówki? Uważaj

Lodówka, w założeniu, ma wspierać produkty spożywcze w dłuższym zachowywaniu świeżości. Kiedy jednak tuż obok nich stanie ciepły garnek z zupą, całe jej wysiłki mogą spalić na panewce.

Umieszczone w lodówce ciepłe jedzenie może przede wszystkim doprowadzić do awarii urządzenia. Chłodziarka, czując podniesienie temperatury wewnątrz, musi intensywniej działać i chłodzić, sprawiając, że kompresor pracuje na najwyższych obrotach do momentu, gdy temperatura spadnie do odpowiedniego poziomu. Pobiera nie tylko więcej energii, powodując wyższe rachunki, ale także, gdy sytuacja będzie powtarzać się systematycznie, może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

Gorące potrawy wpłyną również na swoje bezpośrednie otoczenie - a więc produkty, które dotąd chłodziły się w lodówce. To może negatywnie odbić się na ich późniejszym smaku, ale również kondycji. Niewykluczone, że do niczego się już nie nadadzą.

Do lodówki nie powinno więc wkładać się bardzo dużych ilości ciepłego pożywienia na raz. Momentu umieszczenia ich w chłodziarce nie można jednak jednocześnie, w obawie o funkcjonowanie urządzenia, odkładać w nieskończoność. Ciepłe potrawy warto pozostawić w temperaturze pokojowej nie dłużej niż 2 godziny. Następnie mogą bezpiecznie trafić do lodówki.

