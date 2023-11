Spis treści: 01 Kiedy pranie na sucho przynosi najwięcej korzyści?

02 Pranie na sucho domowymi sposobami. Użyj tego, co masz pod ręką

03 Szczotka w ruch!

04 Pranie na sucho — bez wody, za to z mąką

05 Niska temperatura to twój sprzymierzeniec

Kiedy pranie na sucho przynosi najwięcej korzyści?

Gdy mowa o wymagających tkaninach, na myśl przychodzą garnitury, płaszcze czy kurtki. Skorzystanie z usług pralni wydaje się wtedy najrozsądniejszym wyjściem. Tak samo jak w przypadku uporczywych i problematycznych zabrudzeń.

Rozwiązanie to nie jest jednak wolne od wad. Częste zanoszenie ubrań do tego rodzaju przybytków staje się kosztownym wyzwaniem dla portfela. Zdarza się również, że pozostałości użytych detergentów uwalniają się stopniowo i w skrajnych przypadkach mogą podrażniać skórę.

Pranie na sucho domowymi sposobami jest czynnością mniej inwazyjną i tańszą. Przydaje się również w okresie jesienno-zimowym, gdy chcemy ograniczyć ilość mokrego prania, którego suszenie w domu może doprowadzić do zwiększenia poziomu wilgotności w pomieszczeniach i rozwoju pleśni. Należy podkreślić, że triki związane z praniem odzieży bez użycia wody sprawdzają się najlepiej do szybkiego odświeżenia ubrań. Mogą być jednak niewystarczające do usuwania zaschniętych plam czy dogłębnego wyczyszczenia tkanin z potu i innych zabrudzeń.

Pranie na sucho domowymi sposobami. Użyj tego, co masz pod ręką

Do czyszczenia odzieży przydaje się nie tylko pralka. Efekt szybkiego odświeżenia ubrań uzyskasz za sprawą najzwyklejszego żelazka lub parownicy. Na czym polega ich skuteczność? Para wodna pomaga usuwać nieprzyjemne zapachy. Wysoka temperatura, jaka jest uwalniana podczas prasowania, przy okazji zabija niepożądane drobnoustroje. Odzież będzie wyglądać schludnie i czysto.

Zdjęcie Czyszczenie i prasowanie ubrań w jednym / 123RF/PICSEL

Szczotka w ruch!

Chcesz przywrócić ładny wygląd marynarce, garniturowi lub płaszczowi? Co jakiś czas zafunduj materiałowi szczotkowanie. Wykorzystaj do tego szczotkę z naturalnego włosia. Nie potrzebujesz ani kropli wody. Kilka minut poświęcone na szczotkowanie umożliwi usunięcie drobnych zanieczyszczeń i przywrócenie znoszonym ubraniom eleganckiego wyglądu.

Pranie na sucho — bez wody, za to z mąką

Masz obawy przed częstym praniem wełnianych swetrów? W celu odświeżenia materiału zastosuj babciny patent, do którego potrzebujesz jednego produktu z kuchennej szafki. Mowa o mące ziemniaczanej — wystarczy, że kilogram wsypiesz do miednicy i w takiej "kąpieli" zanurzysz odzież. Przez kilka minut ugniataj, by produkt dostał się do wszystkich włókien równomiernie. Na koniec dokładnie wytrzep sweter.

Ważne: Trik nadaje się wyłącznie do jasnej odzieży. Ciemne ubrania mogłyby szybciej wyblaknąć, a takich rezultatów chcesz uniknąć za wszelką cenę.

Niska temperatura to twój sprzymierzeniec

Po wyjęciu prania z pralki poszukujesz wolnej przestrzeni na rozstawienie suszarki lub szukasz miejsca na kaloryferze, by przyspieszyć suszenie wilgotnych ubrań? Jesienią i zimą ten problem zna wielu z nas. Tymczasem niską temperaturę panującą na zewnątrz obrócisz na swoją korzyść.

Zdjęcie Robienie prania nie zawsze musi oznaczać uruchamianie pralki / 123RF/PICSEL

By odświeżyć odzież, rozwieś ją na balkonie. Zimowe powietrze z powodzeniem usunie nieświeży zapach z tkanin. Co ciekawe, skutecznie działa także włożenie ubrań do zamrażarki. Najpierw usuń wszystkie przedmioty z kieszeni, złóż ubranie w kostkę i owiń foliową siatką. Tak przygotowany pakunek umieść na dobę lub dwie w chłodziarce. Ten rodzaj prania na sucho doskonale sprawdza się w przypadku jeansów, którym nie służy zbyt częste wrzucanie do pralki.

