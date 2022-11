Kostka brukowa to jedna z najczęściej wybieranych form utwardzenia nawierzchni użytkowej. Ceni się ją za estetykę i wytrzymałość w zmiennych warunkach atmosferycznych, a ponadto jest ona odporna na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne.

Mimo wielu jej walorów wygląd kostki z biegiem czasu może ulegać znacznemu pogorszeniu, a to głównie za sprawą porastających jej szczeliny mchu i chwastów. Nie tylko wpływają one na walory estetyczne podłoża, ale również na nasze bezpieczeństwo. Porośnięta mchem kostka, staje się bardzo śliska, zwłaszcza podczas opadów deszczu, przez co wzrasta ryzyko wywrócenia się na niej.

Jak usunąć mech z kostki brukowej

Mech porasta kostkę brukową szczególnie w miejscach wilgotnych i zacienionych. W większości przypadków pojawia się w niewielkich szczelinach, ale bywa i tak, że zaznacza swoją obecność na całej powierzchni kostki. Niestety samo wyrwanie chwastów i mchu nie rozwiązuje problemu na zawsze, gdyż posiadają one tendencje do szybkiego, ponownego rozrostu.

Zdjęcie Kostka brukowa porośnięta mchem na całej powierzchni staje się bardzo śliska / 123RF/PICSEL

Istnieje jednak sposób, by w zdecydowany sposób zahamować proces odrastania mchu i nie potrzeba do tego specjalistycznych i nierzadko drogich środków chemicznych. Mchu pozbędziemy się w prosty i szybki sposób za pomocą octu. Jak to zrobić?

Ocet wylewamy na powierzchnię kostki i w szczeliny, które porasta mech i chwasty. Po upływie dwóch godzin możemy przystąpić do usuwania porostów. Na koniec całość należy dokładnie spłukać wodą za pomocą tzw. myjki ciśnieniowej.

