Ręczniki to podstawowy element wyposażenia łazienki. Każdy z domowników używa zazwyczaj dwóch ręczników - jeden przeznaczony jest do twarzy i rąk, drugi do całego ciała. Czteroosobowa rodzina może więc przechowywać w łazience aż osiem ręczników. To jednak nie wszystko!

Tym sposobem odstraszysz szerszenie

Popularna roślina może mocno poparzyć. Zagraża też zwierzętom!

Rodzice często popełniają ten błąd. Pamiętaj o zapięciu pasów!

Natychmiastowe alimenty: Dla kogo dodatkowe 600 zł? Część z nas poza ręcznikami, których aktualnie używa, przetrzymuje także w łazience zapas ręczników na zmianę oraz dla gości - nierzadko znajdują się one na wierzchu. Takie przetrzymywanie ręczników w łazience jest jednak niebezpieczne!

Zobacz również: O czym świadczą popękane pięty? To może być groźna choroba!

Przechowujesz ręczniki w łazience? To duży błąd!

Łazienka to najbardziej wilgotne miejsce w domu, będące jednocześnie idealnym środowiskiem do rozwoju grzybów. Przetrzymywane w nim ręczniki lub, co gorsza pościel i ubrania momentalnie "łapią" wilgoć, zaczynają brzydko pachnieć i są prawdziwą wylęgarnią bakterii. Jest to szczególnie groźne w przypadku takich naturalnych materiałów jak bawełna czy len.

Reklama

Drobnoustroje, które pojawiają się na ręcznikach pod wpływem wilgoci, mogą wywołać także problemy skórne, co jest szczególnie groźne w przypadku dzieci i alergików. Używanie wilgotnego, nieświeżego ręcznika do twarzy może także znacznie pogorszyć stan cery.

Gdzie powinniśmy więc trzymać ręczniki? Najlepiej przechowywać je w suchej szafie np. w sypialni lub garderobie, a w łazience przetrzymywać tylko te, których aktualnie używamy. Po użyciu ręcznika należy go przetrzepać i rozwiesić tak, by szybko przesechł.

Zobacz również: Sprytny i tani trik na wyczyszczenie kabiny prysznicowej. Genialne!