Suche i popękane pięty to problem, z którym kosmetyczki i podolodzy spotykają się często, szczególnie w miesiącach letnich. To wtedy wyciągamy z szaf klapki i sandały, eksponujące stopy i chcemy, by wyglądały one perfekcyjnie. Jeśli jednak zimą zaniedbaliśmy ich właściwą pielęgnację, to skóra na piętach będzie potrzebować kilku intensywniejszych zabiegów, by znów wyglądać dobrze.

Sucha, popękana skóra na piętach jest najczęściej wynikiem złej pielęgnacji - potrzebuje regularnego nawilżenia, a czasem wymaga użycia specjalistycznych preparatów do stóp np. na bazie mocznika. Bywa również skutkiem takich problemów jak:



przesadne ścieranie naskórka

wrodzone i nabyte wady stóp

noszenie zbyt ciasnego obuwia i butów na obcasie

nadwaga

niedobór witaminy A i E

noszenie skarpet, które nie przepuszczają powietrza

Niestety, popękane pięty mogą świadczyć także o poważniejszych problemach ze zdrowiem!



O czym świadczą popękane pięty? To może być cukrzyca lub chłoniak!

Jedną z najczęstszych chorób, o której mogą świadczyć problemy z piętami jest cukrzyca. Utrzymujący się przez dłuższy czas podwyższony poziom cukru upośledza przepływ krwi i prowadzi do niedokrwienia w obrębie stóp. W efekcie skóra na stopach pęka i rogowacieje.

W skrajnych przypadkach nieleczona właściwie cukrzyca może doprowadzić także do choroby zwanej stopą cukrzycową. Jest to poważna infekcja, którą charakteryzuje mocne owrzodzenie, a nawet zniszczenie tkanek głębokich, kości i stawów. Chory cierpi także na zaburzenia czucia w obrębie stóp. Stopa cukrzycowa jest bardzo trudna do leczenia, więc osoby cierpiące na cukrzycę powinny szczególnie dbać o właściwą higienę stóp.

Inne choroby, które charakteryzują się także problemami z suchą, pękającą skórą stóp to:

łuszczyca

niedoczynność tarczycy

egzema

grzybica

reumatyzm

W skrajnych przypadkach pękająca skóra na piętach może świadczyć nawet o chłoniaku. Chłoniak, czyli złośliwy nowotwór komórek układu chłonnego atakuje m.in. węzły chłonne, śledzionę i krew. Powiększone węzły chłonne, osłabienie, nocne poty, ale także uciążliwy świąd skóry, jej przesuszenie i pękanie to jedne z pierwszych objawów tej choroby.

Jeśli zauważymy u siebie mocno przesuszoną, pękającą skórę stóp, to w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o jej właściwą pielęgnację i nawilżenie. Jeśli jednak to nie pomoże, warto udać się do lekarza, by wykluczyć poważniejsze choroby.

