Dlaczego należy wkładać monetę do zamrażalnika przed wyjazdem na urlop?

Wybierając się na wakacje, większość osób dokładnie zabezpiecza swoje mieszkania przed złodziejami, ale także dokładnie zakręca wodę i gaz, by nie martwić się konsekwencjami ewentualnej usterki, która mogłaby mieć miejsce podczas naszej nieobecności.

Jednak często zapominamy o pewnym urządzeniu AGD, które z uwagi na swoją funkcjonalność cały czas musi być podpięte do prądu. Mowa o lodówce z zamrażalnikiem, czyli nieodłącznym wyposażeniu każdego domu.

W zamrażalniku przetrzymujemy różnego rodzaju artykuły spożywcze, w tym m.in. mięso, które dzięki ujemnej temperaturze możemy bezpiecznie spożyć po wcześniejszym rozmrożeniu. Jednak w momencie, gdy mieszkanie świeci pustkami, a my wypoczywamy na urlopie, może dojść do chwilowego braku energii elektrycznej.

Reklama

Zdjęcie Dzięki trikowi z użyciem monety możesz uchronić się przed zatruciem pokarmowym / 123RF/PICSEL

Pokłosiem takiego stanu rzeczy jest rozmrażanie się produktów, których w takiej sytuacji absolutnie nie powinniśmy spożywać.

Czytaj także: Turkusowe jezioro niedaleko Poznania. Plaża wygląda jak z bajki

Na czym polega trik z wkładaniem monety do zamrażalnika?

Artykuły spożywcze, które zostały zamrożone, następnie rozmrożone i ponownie zamrożone, mogą być siedliskiem bakterii, a ich spożycie grodzi bardzo niebezpiecznym dla zdrowia zatruciem pokarmowym. Skąd jednak możemy mieć pewność, że zamrażalnik podczas naszej nieobecności nie rozmroził się na skutek przerwy w dostawie prądu? Wystarcz zastosować pewną metodę z użyciem monety.

Zdjęcie Nie wolno dopuścić do rozmrożenia i ponownego zamrożenia żywności / 123RF/PICSEL

Do plastikowego pojemnika nalej wodę i ostrożnie włóż go do zamrażalnika. Kiedy woda ulegnie zamrożeniu, połóż na wierzchu lodu monetę. Gdy wrócisz z urlopu, a moneta zatopi się w lodzie lub osiądzie na dnie naczynia, będzie to oznaczać, że twoja zamrażalka rozmroziła znajdujące się w niej produkty, a następnie ponownie je zamroziła. Wówczas lepiej unikać spożywania takich produktów.