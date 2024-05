100 gramów bobu to zaledwie 62 kalorie, 7,77 proc. węglowodanów, 1,43 proc. całkowitego tłuszczu i 9,60 proc. białka - te wyliczenia plasują bób wysoko na liście produktów, po które z powodzeniem sięgać mogą osoby będące na diecie, trenujące i chcące zachować szczupłą, silną sylwetkę.

Średnia cena za 0,5 kg bobu to obecnie 22-25 zł. Wszystko wskazuje jednak na to, że tak jak w poprzednich latach, będzie ona stopniowo spadać i pod koniec sezonu na bób, będzie można go dostać nawet za 6-8 zł za kilogram.