Delikatne grzyby? Oto najlepszy patent!

Karp przestanie straszyć zapachem mułu. Zrób jedną rzecz przed smażeniem Wiadomo już, że suszone grzyby z całą pewnością należy namoczyć w wodzie, aby później szybciej je ugotować. Czasami można dać się ponieść kulinarnej fantazji i zerwać z przyzwyczajeniami. Zamiast wody, można sięgnąć po posolone mleko. Wystarczy w nim moczyć grzyby minimum sześć godzin, a później ugotować do miękkości. Na koniec nie pozostaje nic innego, jak je odsączyć, pokroić lub posiekać i dodać do ulubionych potraw. Oczywiście, wcześniej trzeba je przyprawić: sól i pieprz w zupełności wystarczą.

Gorzkie grzyby? Tak pozbędziesz się tego smaku

Niekiedy grzyby po gotowaniu mogą mieć gorzki posmak, co może tylko pogorszyć jakoś przygotowywanych potraw. Zwłaszcza wtedy, kiedy "leśne mięso" było nieodpowiednio przechowywane. Na szczęście i w takiej sytuacji nie musimy się pozbywać grzybów. Wystarczy zalać je wodą, ale należy dodać jeszcze do nich kilka liści laurowych oraz połowę posiekanej cebuli. Całość zostawić na minimum dwie godziny, po czym zawartość miski przecedzić, wymienić wodę i ugotować tak, jak zwykle.

Woda po grzybach? Nigdy jej nie wylewaj!

Jeśli ugotowaliśmy nasze grzyby, to pozostałej wody nie warto wylewać. Dlaczego? Chociaż wielu uznaje ją za odpadek, to przecież w niej zachował się przepyszny aromat grzybów. Dlatego warto go zostawić i wykorzystać. Można na bazie takiego wywaru sporządzić zupę albo dodać do bigosu czy sosu. Jeśli akurat nie mamy pomysłu, co zrobić z wodą po gotowaniu grzybów, to warto ją ostudzić i zamrozić w pojemnikach na lód. Wtedy będziemy mieć wywar pod ręką, kiedy nadarzy się okazja.

