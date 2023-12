Spis treści: 01 Karp na wigilię — skąd bierze się zapach i posmak mułu?

02 Jak usunąć zapach mułu z karpia?

03 Moczenie karpia w mleku receptą na zapach mułu

04 Tak pozbędziesz się zapachu mułu z ryby. Mieszanka do zadań specjalnych

Karp na wigilię — skąd bierze się zapach i posmak mułu?

Zastanawiając się nad tym, dlaczego karpia czuć mułem, zwykle pierwsze przychodzą na myśl warunki, w jakich żyją ryby. Bytują one przy dnie, co ma być przyczyną nieprzyjemnego posmaku i zapachu karpi.

To jednak nie wszystko. Przykra woń najbardziej dotyka okazy, które żyją w zatłoczonych zbiornikach wodnych. W takich okolicznościach zaczyna brakować tlenu, co przekłada się na mało apetyczne właściwości ryb. To samo dotyczy transportu i przechowywania, więc nie zaleca się kupować karpi w miejscach, w których są one stłoczone.

Jak usunąć zapach mułu z karpia?

Pierwszą z godnych uwagi metod jest obłożenie karpia plastrami cebuli. Wyrazisty zapach warzywa zneutralizuje zapach mułu, a przy okazji pozytywnie wpłynie na walory smakowe, podkreślając naturalny smak mięsa. Wystarczy, że cebulę pokroisz w grube plastry, ułożysz na rybie i odstawisz w chłodne miejsce na dwie-trzy godziny.

Jeśli masz trochę więcej czasu, rybę z cebulą owiń folią spożywczą i umieść w lodówce na całą noc. Przestaniesz szukać alternatywy na wigilijną kolację i wreszcie przekonasz się, że to naprawdę smaczny kąsek.

Zdjęcie Karp smażony to w wielu domach obowiązkowy punkt wigilijnej kolacji / 123RF/PICSEL

Moczenie karpia w mleku receptą na zapach mułu

Oto kolejna metoda, którą każdy kucharz powinien mieć w pamięci podczas pracy nad wigilijnym karpiem. Moczenie ryby w zimnym mleku przez trzy lub cztery godziny przed smażeniem niweluje śmierdzący problem.

W ramach alternatywy użyć można maślanki. Warto połączyć ją z plastrami cebuli, jeśli chcemy mieć pewność, że kolacja wigilijna uda się celująco. Nawet wymagający smakosze zaniemówią z wrażenia, choć nie całkiem — zapewne pojawią się pytania o przepis na smacznego karpia.

Tak pozbędziesz się zapachu mułu z ryby. Mieszanka do zadań specjalnych

Popularnym sposobem na zwalczenie brzydkiego zapachu karpia jest skropienie mięsa sokiem z cytryny przynajmniej godzinę przed planowanym smażeniem. Można jednak pójść o krok dalej i przygotować bardziej złożony zestaw, który "wyciągnie" przykrą woń z mięsa.

Potrzebujesz do tego startej marchewki, pietruszki i selera. Dołącz do nich rozdrobniony czosnek, wymieszaj i obłóż rybę przed smażeniem. Ponownie przyda się folia spożywcza dla szczelnego owinięcia karpia. Po dwóch-trzech godzinach oczyść rybę i przygotuj wedle uznania. Posmak błota nie zepsuje posiłku.

