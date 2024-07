Wśród ludzi istniało przekonanie, że pestek arbuza nie powinno się spożywać. Okazuje się, że to kolejny mit żywieniowy, ponieważ akurat nasiona w owocu są jadalne i nie zrobią nam krzywdy, chyba że zjemy je w ogromnych ilościach. Jeśli zaś to właśnie pestki powodowały, że również rezygnowaliśmy jeść z soczystego owocu, to mamy argument, aby go zjadać w całości. Oczywiście, aby czerpać z arbuzowych pestek to, co najcenniejsze, warto je dobrze rozgryzać, ale w wypadku, gdy nas ta metoda nie przekonuje, to warto je wyciągnąć z miąższu, lecz i w takiej formie nie warto ich wyrzucać do kosza.