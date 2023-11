Spis treści: 01 Z jadłospisu pasterzy do menu arystokracji

Z jadłospisu pasterzy do menu arystokracji

Współcześnie można znaleźć wiele zastosowań sera ricotta. Zanim przejdziemy do kulinarnych eksperymentów, warto dowiedzieć się co nieco na temat jego pochodzenia. Jego kariera rozpoczęła na włoskiej Sycylii. Początkowo ricotta była produktem dostępnym dla pasterzy, którzy zajmowali się produkcją serów. Miękki specjał nie nadawał się do transportu czy długiego przechowywania, więc dość długo był znany wyłącznie lokalnie.

Z czasem jednak delikatny ser zwiększył swoje zasięgi, lądując nawet na arystokratycznych stołach. Jak smakuje ricotta? Kremowa, a zarazem nieco ziarnista konsystencja i łagodny, słodkawy smak doda nieco wykwintności codziennym posiłkom.

Cenne uzupełnienie diety, czyli właściwości ricotty

Choć ser ricotta może kojarzyć się głównie z rozpieszczaniem podniebienia, kulinarna wszechstronność i smak nie są jedynymi zaletami. Produkt jest bardzo dobrym źródłem pełnowartościowego białka, będącego podstawowym materiałem budulcowym mięśni.

Sprzyja procesom metabolicznym, a jako skarbnica wapnia wzmacnia zęby i kości. To jednoznaczne skojarzenie z tym pierwiastkiem, ale trzeba wiedzieć, że nie pozostaje on bez wpływu na prawidłową kurczliwość mięśni, krzepliwość krwi, wydzielanie hormonów i przewodzenie bodźców nerwowych.

W składzie sera ricotta nie brakuje też witamin z grupy B. Ryboflawina (witamina B2) sprzyja sprawnej przemianie materii, wzmacnia odporność oraz wzrok. Z kolei witamina B12 bierze udział w produkcji czerwonych krwinek, wspiera układ nerwowy i pokarmowy. Jej niedobory mogą objawiać się osłabieniem, problemami z koncentracją, zawrotami głowy, dusznościami czy przyspieszoną akcją serca. Dostarczanie cennej substancji wraz z posiłkami jest więc konieczne, a ricotta okaże się naszym sprzymierzeńcem w tej kwestii.

Czy ser ricotta można jeść na diecie?

W diecie odchudzającej większość serów nie jest mile widziana na talerzach. Jak w tym kontekście przedstawia się sytuacja przysmaku z Sycylii? Czy ser ricotta ma dużo kalorii? Mamy dobrą wiadomość — zaliczany jest do najmniej kalorycznych serów. W 100 gramach zawiera około 160-170 kalorii. Dla porównania: taka sama ilość popularnego mascarpone dostarcza około 400 kalorii.

Biorąc pod uwagę, że zawarte w ricotcie witaminy sprzyjają procesom przemiany materii, spożycie sera w umiarkowanych ilościach jest dozwolone nawet w diecie redukcyjnej. Obecność białka pod tym kątem też działa na jego korzyść — zwłaszcza gdy pilnowanie talerza wiąże się z podejmowaniem aktywności fizycznej.

Co zrobić z ricotty? Kulinarne inspiracje

W porze śniadaniowej ricottą możesz zastąpić kanapkowy twarożek. Nic nie stoi na przeszkodzie, by umieścić ją na kanapce z dodatkiem świeżych warzyw, np. rzodkiewki, ogórka i szczypiorku. Wolisz śniadanie na słodko z ricottą? Gofry z włoskim serkiem i sezonowymi owocami to przepis na dobry początek dnia.

Szukasz pomysłu na obiad? Miej pod ręką ricottę, gdy zastanawiasz się nad tym, czym zabielić zupę lub sos bez mąki. Potrawy będą idealnie kremowe. Ser doskonale nadaje się do dań makaronowych i wytrawnych sałatek. Naleśniki z szynką parmeńską i rukolą też będą dla niego odpowiednim towarzystwem. Urozmaicisz nim domową pizzę.

Ricotta do deserów lub na podwieczorek pozwoli przygotować niebywale kremowe przysmaki. Królem słodkości jest sernik z ricottą, który zachwyca delikatnością i puszystością. Nie masz czasu na skomplikowane wypieki, ale za to masz dużą ochotę na coś słodkiego? Proste placuszki z ricotty ukoją spragnione pyszności kubki smakowe.

