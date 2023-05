Wiosna to jeden z najbardziej newralgicznych okresów dla drzewek owocowych, ponieważ właśnie wtedy najbardziej narażone są na choroby. Zgodnie z powiedzeniem - lepiej zapobiegać niż leczyć - w maju powinniśmy przystąpić do odpowiednich działań, by zabezpieczyć czereśnię przed ewentualnym atakiem pasożytów.

Jednym z najlepszych sposobów na uchronienie drzewka owocowego przed przykrymi konsekwencjami działania patogenów jest jego regularne i odpowiednie opryskiwanie. W zależności od rodzaju szkodnika, który zainteresuje się czereśnią, powinniśmy podjąć odpowiednie kroki.

Opryski czereśni na nasionnicę trzaśniówkę

Nasionnica trzaśniówka to bez wątpienia jedno z największych zagrożeń dla czereśni. Ten gatunek owada z rzędu muchówek składa swoje jaja w miąższu owoców, z jaj następnie wykluwają się larwy. Te z kolei powodują robaczywienie i gnicie owoców czereśni.

Zdjęcie Nasionnica trzaśniówka to jedno z największych zagrożeń dla czereśni / 123RF/PICSEL

Do zwalczania tego pasożyta najlepiej zastosować:

opryski pyretroidowe,

chloronikotynyle.

Spośród pyretroidów dobrze sprawdzi się preparat Bulldock 025 EC, jednak trzeba pamiętać, że nie zwalcza on jaj i larw, lecz neutralizuje latające muchy. Z kolei środkiem eliminującym larwy i jaja muchówek jest m.in. Acetamip 20 SP. Opryski należy stosować zgodnie ze wskazówkami producentów środków.

Opryski czereśni na mszyce

Mszyce żerują przeważnie wewnątrz pędów na młodych liściach. Wysysają sok z liści i pędów, czego pokłosiem jest zahamowanie wzrostu drzewek czereśni. Ponadto mszyce czereśniowe przyczyniają się do powstawania chorób grzybowych poprzez wydzielanie tzw. rosy miodowej.

Zanim jednak sięgniemy po środki chemiczne, warto najpierw wypróbować ekologicznego oprysku na bazie czosnku lub pokrzywy (w formie wywaru).

Jeśli jednak czereśnia zostanie zaatakowana przez liczniejszą grupę mszyc, nie obędzie się bez oprysków preparatami przeznaczonymi do usuwania właśnie tego szkodnika. Wśród ofert wielu producentów powinniśmy wówczas poszukać preparatu chemicznego z oznaczeniem - Mospilan 20 SP.

Zdjęcie Regularne i odpowiednie opryskiwanie czereśni zmniejsza ryzyko rozwinięcia się u nich chorób / 123RF/PICSEL

Opryski czereśni na przędziorki

Przędziorki to szkodniki doskonale znane każdemu, kto ma do czynienia z roślinami sadowniczymi. W przypadku czereśni przędziorki składają w czereśni jaja, z których wykluwają się żarłoczne larwy. Środki chemiczne z oznaczeniem Apollo Plus 060 OF zwalczają zarówno jaja jak i larwy, ale są nieskuteczne w potyczce z dorosłymi osobnikami.

Opryski czereśni na zwójkę króweczkę

Zwójka króweczka to motyl, którego gąsienica upodobała sobie drzewa czereśni. O tym, że szkodnik żeruje na czereśni, świadczy ślad, jaki po sobie zostawia na zwiniętych liściach - blady miękisz. Owad niszczy liście, pąki, kwiaty i owoce czereśni.

Zdjęcie Czereśnie są jednym z najpyszniejszych owoców sezonowych / 123RF/PICSEL

W batalii ze zwójką króweczką warto używać środka chemicznego o nazwie SpinTor 240SC. Stosując opryski chemiczne różnego rodzaju, należy najpierw dokładnie zapoznać się z zaleceniami producenta.